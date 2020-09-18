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"Внешняя показуха": врач бьет тревогу из-за опасности масок для здоровья

18 сентября 2020, 23:01

Дело в том, что на маске в результате многократного использования за день скапливается огромное количество патогенов и токсинов.

маска, коронавирус
Инфекционист назвал причины отказаться от ношения маски / Фото pixabay.com

Инфекционист Киева Евгений Дубровский жестко раскритиковал масочный режим в Украине и пояснил, почему маски не дает никакой защиты, а наоборот приносит вред.

Свою позицию медик выразил на странице в Facebook.

"Неужели кто-то всерьез считает, что грязная, помятая, уже сотни раз использованная маска это — надежная защита? В кармане брюк лежит смятая в комок повязка, соприкасающаяся внутренней и внешней поверхностью десятки раз на день и потом одеваемая на лицо. Я более чем уверен, что в таком виде и с такими правилами использования вреда от масок намного больше, чем даже потенциальной пользы", - написал врач.

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Дело в том, что на маске в результате многократного использования за день скапливается огромное количество патогенов и токсинов. Не стоит забывать об эффекте перегревания и гипоксии, которая особенно опасна для пожилых людей.

"Медицинская маска в таком виде, как мы все ее используем, это уже давным-давно не средство защиты, а всего лишь билет на автобус, проездной в метро или пропуск в магазин. Тем более, все эти тканевые повязки на лице – о какой защите речь?" - изумляется медик.

Дубровский считает, для того, чтобы человек постоянно менял маску - ее цена должна быть доступной, а не 10 гривен за штуку. Тогда бы украинцы меняли ее каждые два часа, как и полагается.

"Все, что мы наблюдаем сейчас – лишь внешняя показуха. Реальная картина использования масок не имеет никакого отношения к противоэпидемическим мерам. Увы", - резюмировал врач.

Коронавирус Киев медицинская маска коронавирус в Киеве
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