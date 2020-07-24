Катастрофа с ВНО по украинскому и истории: сколько школьников не поступят

ВНО оказалось неудачным для некоторых школьников / УНИАН

Внешнее независимое оценивание по украинскому языку не сдали более 8% абитуриентов.

Результаты ВНО по семи предметам обнародовал Украинский центр оценивания качества образования.

Школьники уже могут увидеть на своих личных страницах баллы по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии и иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский).

По всей стране проходной балл по украинскому языку не набрали 8,32% абитуриентов, а это в общей сложности - 23 тыс. человек.

Читайте такжеК чему приведет отмена ВНО для поступающих из Крыма и ДонбассаОтметим, ВНО по украинскому языку является обязательным для поступления в высшее учебное заведение, поэтому все, кто не сдал, не смогут в нынешнем году продолжить учебу и вынуждены будут пересдавать в следующем году.

С ВНО по истории ситуация оказалась еще более катастрофической. Проходной балл по этому тесту не набрали 13,19% абитуриентов.

Напомним, в киевской школе №90 на Печерске несколько выпускников записали видео, на котором заявили о том, что Крым принадлежит России, а также оскорбительно высказывались в адрес крымских татар.

Как ранее сообщалось, Киев предложил упростить поступление в украинские вузы для подростков с оккупированных территорий - для них отменили ВНО.