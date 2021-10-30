Во Львове мать оставляла без присмотра голодного и больного 6-летнего ребенка на ночь в гостинице / ua.depositphotos.com

Во Львове дирекция гостиницы пожаловалась полиции на неухоженного, голодного и больного мальчика, который уже 2 недели живет в их заведении. Его каждый день без присмотра в номере оставляла мать. Полиция изъяла малыша и уже хотела поместить в приют, но выяснилось, что у ребенка "ковид".

Номер в гостинице, где проживали 24-летняя София и ее шестилетний сын Мирослав, стоит 700 гривен в сутки, рассказали работники заведения. Условий для приготовления еды нет. Женщина заказывала в номер пиццу и другую быструю еду. Так что отельеры подкармливали парня домашними блюдами, сообщает ТСН.

Сотрудники гостиницы говорят, что мальчик все время сидел в номере. Гулять мама его не выводила. Однажды ночью прибежал на рецепцию, потому что у него разрядился телефон. Отельеры проводили с мамой воспитательные беседы, а когда это не помогло — дирекция гостиницы вызвала полицию.

На вопрос, куда она отлучается по ночам, копам объяснила, что работает в Call-центре, однако ни названия Call-центра, ни где он находится — она сообщить не смогла.

Когда мальчика осмотрели медики, выяснилось, что у него "ковид", и его госпитализировали. По словам врачей, болезнь имеет легкое течение. Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо.

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Семья из Харькова, говорят в полиции, но последние несколько лет живет во Львове. В прошлом году у женщины уже забирали сына, потому что оставляла малыша на знакомую и не возвращалась в течение длительного времени.

Дело было передано в харьковскую соцслужбу. Парня отдали под опеку прабабушке, но мама забрала сына и снова с ним вернулась во Львов.

В номере, где женщина с ребенком жила две недели, остались вещи и кот.

В ювенальной полиции подчеркивают, что в дальнейшем будет решаться вопрос о привлечении данной женщины к административной ответственности и вообще вопрос о возвращении ей ребенка. Предварительно известно, что дело о лишении Софии родительских прав харьковские соцслужбы проиграли и подали апелляцию. Пока суд будет решать судьбу семьи, мальчика после выздоровления переведут в детский дом.

Ранее в Ровно осудили 21-летнюю горе-мать, которая два года назад оставила избитого двухмесячного сына в общежитии и пошла на свидание. Женщине присудили 1 год и 3 месяца лишения свободы, ее сын сейчас находится в детском доме.