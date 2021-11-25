Во Львове мужчина обшил коврами свой "Жигуль" и стал местной знаменитостью

Звездой Львова стало "ковровое" авто / Скриншот

Во Львове 30-летний блоггер Тарас Иващишин обил коврами свой автомобиль, чтобы поднять настроение прохожим и водителям. Отмечается, что ковры для необычного "тюнинга" парень собирал в селе у деда и его соседей.

"Жигули" уже стали легендой города. Автомобиль пользуется бешеной популярностью как у местных, так и у туристов. Некоторые даже напрашиваются на экскурсию на этой машине. По словам парня, автомобиль он купил за 400 долларов, а вот тюнинг – бесплатный, говориться в сюжете ТСН.

В машине тепло, кроме печки, греет обивка. Автомобилисты ей уступают дорогу, а вот полиция иногда останавливает. Паркует свой необычный автомобиль блогер тоже только на ковре. Иногда Тарас еще и сам наряжается в ковер.

Подробнее о ковровом тюнинге смотрите в сюжете:

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Напомним, что с 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Нововведения охватывают почти все аспекты ПДД: меняются знаки, разметка, ограничение скорости и классификация дорог. Затронут нововведения и велосипедистов, которые расширили их права на дороге.

В Украине тем временем продолжают расширять сеть камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На дорогах страны уже 236 комплексов.

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