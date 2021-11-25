УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Во Львове мужчина обшил коврами свой "Жигуль" и стал местной знаменитостью

25 ноября 2021, 09:43

Горожане и туристы фотографируют авто как достопримечательность.

Звездой Львова стало "ковровое" авто / Скриншот

Во Львове 30-летний блоггер Тарас Иващишин обил коврами свой автомобиль, чтобы поднять настроение прохожим и водителям. Отмечается, что ковры для необычного "тюнинга" парень собирал в селе у деда и его соседей.

"Жигули" уже стали легендой города. Автомобиль пользуется бешеной популярностью как у местных, так и у туристов. Некоторые даже напрашиваются на экскурсию на этой машине. По словам парня, автомобиль он купил за 400 долларов, а вот тюнинг – бесплатный, говориться в сюжете ТСН.

В машине тепло, кроме печки, греет обивка. Автомобилисты ей уступают дорогу, а вот полиция иногда останавливает. Паркует свой необычный автомобиль блогер тоже только на ковре. Иногда Тарас еще и сам наряжается в ковер.

Подробнее о ковровом тюнинге смотрите в сюжете:

Реклама

Напомним, что с 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Нововведения охватывают почти все аспекты ПДД: меняются знаки, разметка, ограничение скорости и классификация дорог. Затронут нововведения и велосипедистов, которые расширили их права на дороге.

В Украине тем временем продолжают расширять сеть камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На дорогах страны уже 236 комплексов.

Автолюбителей также могут заинтересовать новости:

viber
жигули новости Львова новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Во Львове мужчина обшил коврами свой "Жигуль" и стал местной знаменитостью». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Маленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостинойМаленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостиной Кому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгамиКому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгами Самые ужасные идеи для кухни или как придать дорогой вид главной зоне жилища, не потратив ни копейкиСамые ужасные идеи для кухни или как придать дорогой вид главной зоне жилища, не потратив ни копейки С Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихахС Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихах Большой куш и свадьба с иностранцем: гороскоп для Овнов на декабрь 2021Большой куш и свадьба с иностранцем: гороскоп для Овнов на декабрь 2021
10:12

"Там деньги на лечение от рака": в Черкассах в "Ощадбанке" пенсионерке не хотели отдавать "зажеванную" карточку

09:49

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

09:43

Во Львове мужчина обшил коврами свой "Жигуль" и стал местной знаменитостьюВидео

09:34

США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за возможного вторжения РФ в УкраинуВидео

09:30

К чему снится лошадь: толкование известных сонников

Реклама
09:21

5 популярных продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением

09:14

Встреча Путина и Байдена: о чем будут торговаться и чего ждать Украинемнение

08:55

В Украине запланировано два этапа повышения пенсий: кто получит право на прибавку

08:31

Почти 17 тыс. новых случаев коронавируса и 628 жертв - Минздрав опубликовал свежую COVID-статистику

08:24

В Днепре нашли самый заразный вариант "Дельта"-штамма: что известно об инциденте

08:17

В Украине рухнули цены на популярный овощ

08:05

Гороскоп на сегодня 25 ноября 2021: Близнецам – сплетни, Девам – потери, Водолеям - долгиВидео

07:57

Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021

07:42

Украину зальет проливными дождями - прогноз погоды до конца ноябряВидео

07:14

Самые лучшие варианты для оформления прихожей: как сделать узкий коридор просторным и практичным

07:10

Вывод СП-2 из-под удара санкций и гнев Конгресса: СМИ узнали о провале планов администрации БайденаВидео

06:46

Военную помощь США Украине могут увеличить до 350 млн долларов

05:58

Как правильно хранить продукты в квартире - "продлеваем жизнь" овощам

05:40

Самый вкусный салат на Новый год 2022 за 10 минут: невероятная альтернатива ОливьеВидео

05:31

Финал сериала Сваты опять переносится: заявление от создателей сериала огорчило фанатовВидео

Реклама
05:28

Жесткая риторика в адрес Кремля и удар по СП-2: эксперт сделал прогноз о политике нового Кабмина ФРГВидео

04:54

Комнатные цветы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить домашнее удобрение из популярного фрукта

04:05

Как почистить мягкую мебель в домашних условиях: избавляемся от пятен и неприятного запаха

04:03

Нет прививки - сиди дома: в "желтой" зоне ужесточили карантинВидео

03:37

Кому нельзя есть капусту - комментарий эндокринолога

02:55

Какие вещи нужно срочно выбросить из шкафа - советы Андре Тана

02:41

Анна Неплях без нижнего белья засветила своих "мисс Вселенная" в ультраоткровенном наряде

02:09

Диетолог призвал худеющих запастись темным шоколадом

01:22

Добьются своего любой ценой: ТОП-3 самых успешных знаков зодиака

00:12

Приметы на 25 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

24 ноября, среда
23:57

В одесском супермаркете по булочкам бегали мыши

23:56

Какую обувь надевать в самолет смертельно опасно - ответ стюардессы

23:43

Трехлетний ребенок спас маму, упавшую с лестницы, - он сам вызвал спасателейВидео

23:30

Диетолог рассказал, сколько воды нужно пить в холода

23:18

Андрей Данилко признался, что болея коронавирусом "фотографировался с девочками"

23:00

Украинцев предупредили о резком потеплении перед сильным морозомВидео

22:40

В МВФ поставили Украине условия для получения следующих кредитов

22:29

В Киеве трамвай переехал женщину, которая перебегала через колеи

22:12

Хочет стать инопланетянином: француз специально отрезал себе нос, уши и пальцыВидео

22:00

Волкер назвал новую дату российского вторжения в Украину и угрозы Путина для ЕвропыВидео

Реклама
21:59

Зеленский обсудил с президентом Польши миграционный кризис и Донбасс

21:45

Прощай Лига чемпионов: Шахтер проиграл в матче с ИнтеромФотоВидео

21:37

Украина выразила решительный протест из-за скандального указа Путина

21:18

Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват держит в страхе целый массивВидео

21:10

Кому нельзя есть морковку - комментарий диетолога

21:00

Президент Евросовета убедил Путина в ответственности за мир на востоке УкраиныВидео

20:39

Безудержный скачок: как изменится курс доллара в Украине до конца ноябряВидео

20:27

Обнаружен новый штамм коронавируса, который опаснее Дельты

20:21

В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит БардоФотоВидео

19:58

Побит рекордный максимум: в Украине резко взлетели цены на лукВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять