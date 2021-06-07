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Во Львове учительница жестоко издевалась над первоклассниками и поплатилась

7 июня 2021, 19:15
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Мать одного из школьников рассказала, что из-за действий учительницы, ее сын полгода отказывался ходить в школу.

Школа
Учительница издевалась над детьми / REUTERS

Во Львове из школы №87 уволили учительницу начальных классов, которая издевалась над первоклассниками.

В мае Даниила Пицив, мать одного из школьников, в Сети опубликовала видео, на котором ее сын, который учится в первом классе, рассказывает, как его избила учительница. Оказалось, что педагог в классе отводила детей в шкаф, где била их по лицу.

"В классе стоит шкаф, он где-то на полтора метра отодвинут от стены. Детям за шкаф заходить нельзя, учительница там себе обустроила умывальник, такой уголок. Но как оказалось за тот шкаф она не раз водила моего сына, там она его била по лицу. Дети, которые сидели в классе за партами слышали, как мой сын плакал за шкафом ", — рассказала мама семилетнего Марка Даниила Пицив.

После огласки выяснилось, что пострадавших детей значительно больше. Мать одного из школьников рассказала, что из-за действий учительницы, ее сын полгода отказывался ходить в школу. Также учительница избегала индивидуальных занятий с ребенком с инвалидностью, мотивируя это занятостью.

Из-за этого родители школьников пожаловались руководству учебного заведения и обратились в полицию. В школе провели проверку и уволили учительницу из-за буллинга.

"В школе была создана комиссия, которая общалась с родителями и подтвердила все эти факты. А учительница так и отказалась писать объяснение, трижды отказалась, мотивируя тем, что посоветуется с юристом", — рассказал директор школы Павел Петринка, передает zaxid.net.

Буллинг в школе - о чем ранее сообщал Главред:

В Николаеве банда подростков избивает и унижает девочек, которых предварительно вызывают на разборки. Своих жертв малолетние подростки выбирают из числа тех, кто младше и слабее и не сможет дать отпор.

Кроме того, в николаевской школе №56 разгорелся скандал вокруг сбора денег родительским комитетом для поздравления учеников. В школе ребенку устроили буллинг после отказа родителей платить "поборы".

новости Львова школы
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