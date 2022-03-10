Во Львовской ОВА рассказали, как релокализировать бизнесы с востока и центра Украины

Во Львовской областной администрации всячески способствуют предпринимателям, которые решили перевезти свои предприятия с востока и центра Украины на Львовщину.

По словам главы Львовщины Максима Козицкого, уже обратилось более 100 предприятий из других регионов, которые хотят перенести свои мощности. Больше всего – из Киевской и Харьковской областей.

Львовская ОВА активно занимается поиском инвестиционных участков, куда можно перенести мощности, больших помещений, в том числе и под склады, и формируют для этих бизнесов заказы, чтобы у них появлялись оборотные средства.

"Предприятия будут работать и, соответственно, смогут платить работникам", - отметил Козицкий.

Также специалисты ОВА помогают экспортерам пересечь границу, а предпринимателям осуществить расчеты с иностранными партнерами, заплатить за комплектующие и купить импортные продукты.

Козицкий также напомнил, что Министерство инфраструктуры помогает в релокализации производств из восточных областей на запад Украины. В частности, управленцы могут бесплатно перевезти фабрики и заводы по Укрзализныце.

Чтобы перевезти предприятие во Львовскую область, необходимо заполнить анкету по ссылке https://cutt.ly/wAATBoY и написать письмо на е-адрес: [email protected], либо в ватсап по номерам: +380668330313, +380680681751, +380634667138.

"Залог победы – крепкий тыл. Поэтому мы должны быстро перезапустить экономику. Свой к своему за своим. И вместе – к победе!", - подчеркнул Козицкий.