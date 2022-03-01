Во время обстрелов в Харькове погибли 9 человек

Мэр Харькова рассказал о ситуации в городе / t.me/Pravda_Gerashchenko

Вследствие обстрела российскими оккупантами Харькова погибли 9 человек, 37 получили ранения, в том числе 3 ребенка. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в обращении.

"За сегодняшний день 37 раненых, из которых 3 ребенка. Вышли люди, 4 человека, из бомбоубежища набрать воды, и погибли. Семья – двое взрослых и трое детей – заживо сгорели в машине", - заявил Терехов.

По словам мэра Харькова,город впервые пережил подобное за свою многолетнюю историю – "снаряды, которые попадали в жилые дома, убив и искалечив мирных жителей".

Он также сообщил, что партнеры, в том числе зарубежные, начинают предоставлять городу гуманитарную помощь, в том числе с продуктами питания, средствами гигиены, моющими средствами, детским питанием.

Стоит отметить, что ситуация в Харькове по состоянию остается напряженной. В городе идут боевые действия, оккупанты стреляют из "Градов" по жилым массивам.

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