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Во время визита Зеленского в Нью-Йорк будет пик агрессии России – политолог

11 сентября 2021, 00:51
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Президенту очень важно находиться в США как для оперативной связи с Белым домом, так и для прямого обращения с трибуны Генассамблеи к мировому сообществу.

Зеленский
Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН / Фото пресс-службы президента

Возможная поездка президента Украины Владимира Зеленского на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи в ООН - это правильное тактическое решение, считает российский политолог Андрей Пионтковский. При этом, по его словам, на время визита Зеленского в США может припасть пик агрессии РФ на Донбассе.

"Я думаю, что очень правильно Зеленский запланировал посещение в конце сентября США. Вокруг Украины складывается очень напряженная ситуация. На всех российских пропагандистских каналах угрозы в отношении Украины становятся все более решительными. В разгаре "операция Гляйвиц", в которой две составляющие: дать обоснование нового витка российской агрессии, это ежедневные обвинения Украины в вымышленных терактах в России", - сказал политолог в эфире Украина 24.

Пионтковский прогнозирует, что во время пребывания Зеленского в Нью-Йорке агрессия России усилится.

"В этой обстановке очень важно оказаться в этот момент в США как для оперативной связи с американским руководством, так и для прямого обращения с трибуны Генассамблеи к мировому сообществу. Я думаю, это правильное тактическое решение. Эти дни будут пиком нового витка российской агрессии. И очень актуальным будет пребывание Зеленского в Нью-Йорке в это время", - считает Пионтковский.

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Как известно, 14 сентября Генассамблея ООН откроет свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предположил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН. Однако пока неизвестно, будет ли хозяин Кремля принимать участие в заседании Генассамблеи.

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