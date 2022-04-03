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Военные РФ массово отказываются воевать против Украины - Генштаб

3 апреля 2022, 08:30

Для восполнения потерь личного состава российское руководство агитирует гражданское население к вступлению в ряды вооруженных сил в Крыму и в ОРДЛО.

Российские военные возле границ Украины
Российские военны массово отказываются воевать против Украины / Reuters

Российские военные массово отказываются воевать в Украине. Морально-психологическое состояние личного состава и уровень мотивации россиян остаются на очень низком уровне.

Как сообщили 3 апреля в Генеральном штабе ВСУ, командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказались от участия в боевых действиях.

Личный состав двух батальонно-тактических групп четвертой военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа также отказался участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Для восполнения потерь личного состава российское руководство агитирует гражданское население к вступлению в ряды вооруженных сил.

"Такие мероприятия проводятся как на территории российской федерации, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым", - говорится в сообщении Генштаба.

Читайте такжеРФ наследует нацистов: Путин и Шойгу готовятся отправить на войну в Украину несовершеннолетнихКак сообщал Главред, 2 апреля журналист информагентства УНИАН Роман Цимбалюк сообщил, что около 600 бойцов из более 20 воинских частей РФ отказались воевать в войне России против Украины. Они не собираются участвовать в боевых действиях даже в условиях угрозы уголовной ответственности. Таких военных уже больше 2200 человек.

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