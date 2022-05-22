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Военный эксперт объяснил, почему масштабное контрнаступление украинской армии под вопросом

22 мая 2022, 10:01

Эксперт Александр Коваленко подчеркнул, что данная тактика "не настолько быстрая, как если бы это было полномасштабное наступление по всем фронтам".

Танк, ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему масштабное контрнаступление украинской армии под вопросом / коллаж фото УНИАН и Генштаба

Масштабное контрнаступление украинской армии маловероятно, поскольку это не соответствует нынешней тактике и стратегии командования ВСУ. Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Масштабного контрнаступления, я считаю, не будет. Потому что это не отвечает стратегии и тактике, которую используют Вооруженные силы Украины против российских оккупантов", ‒ отметил он.

По словам Коваленко, в Киевской, Черниговской, Сумской области ранее и теперь в Харьковской области украинской армии начинали контрнаступления на направлениях, которые враг не может удерживать.

"Сейчас основой тактики и стратегии ВСУ являются оборонные действия, которые останавливают врага. Потом ‒ уничтожение его передовых подразделений. Мы видим элементы войны на истощение. Более уязвимые направления, которые враг уже не может сдерживать, там начинается контрнаступление", ‒ отметил он.

Коваленко подчеркнул, что эта тактика "не настолько быстрая, как если бы это было полномасштабное наступление по всем фронтам".

"Но дает возможность сохранить как можно больше жизней военнослужащих, минимизирует потери не только ВСУ, но и потери среди гражданского населения и разрушения", ‒ добавил он.

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Напомним, ранее основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил о том, что Центр боевых действий войны России против Украины переместится на Донбасс.

Начнутся позиционные бои, оккупанты попытаются захватить ряд населенных пунктов и могут устроить показательные "суды" над защитниками Мариуполя. Спустя 1,5 месяца ВСУ могут пойти в контрнаступление на территории Донецкой и Луганской областей, чтобы освободить свои земли и заблокировать линии снабжения армии РФ.

Военная техника у украинских военных для таких действий уже появляется.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
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