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Военный эксперт пояснил, как ВСУ будут делать контрнаступление в Крыму

Дмитрий Видоменко
9 апреля 2023, 14:48 обновлено 9 апреля, 14:51
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Русские оккупанты, рассказал Роман Свитан, стягивают войска на север Крыма, однако ВСУ стремятся уничтожить ресурсы врага раньше, чем они окажутся там.
Свитан, Крымский мост
Роман Свитан / Скриншот из видео и t.me/kazansky

Российские войска стягивают военную технику и личный состав на север Крыма. Однако ВСУ видят все перемещения врага и стремятся уничтожить его силы, чем те окажутся на линии фронта. Об этом рассказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью проекту "Орестократия".

По его словам, ВСУ располагают средствами дальнего поражения целей и, в частности, удары дронами могут достичь любой цели в Крыму.

"В последнее время, буквально несколько дней, начались определенные движения у россиян, переброска техники, переброска личного состава, снаряжение в район севера Крыма, в основном на переходы", – рассказал Свитан.

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По его словам, у ВСУ уже есть беспилотники с дальностью полета до трех сотен километров ‒ способные достать до любой точки Крыма.

"Вот уже несколько ночей подряд идет поражение этих всех средств, после того как они стационарно уже базируются. Мелитополь это все видит и слышит, и в Крыму также это все подгорает плюс в районе Севастополя, Симферополя до аэродромов, до определенных мест хранения определенных средств туда мы также достаем. И крымчане в районе Севастополя, Симферополя слышат такие же удары", – пояснил Свитан.

Эксперт также спрогнозировал, что в начале нашего контрнаступления будут уничтожаться крупные военные базы оккупантов, и частично эти действия уже предпринимались на этой неделе.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Что делать Украине с Крымским мостом

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что Крымский мост должен быть уничтожен. По его мнению, вопрос сокрушения эстакады зависит от количества и качества боеприпасов, которые для этого будут применены.

В частности, мост может быть разрушен как ракетами ATACMS, так и Storm Shadow.

Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко считает, что Крымский мост является очень большим объектом, а для его сокрушения нужно разработать целый план. Рыженко отметил, что мост построен в такой зоне, что есть серьезные сомнения относительно безопасности его использования даже в качестве гражданского объекта.

Как полагает бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, уничтожение Крымского моста вряд ли приведет к капитуляции агрессора России. По словам Туки, для разрушения эстакады ВСУ понадобится много ракет.

Возвращение Крыма в Украину:

война России и Украины Роман Свитан
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