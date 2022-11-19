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Военный эксперт спрогнозировал, может ли Россия превратить войну в бесконечную

19 ноября 2022, 01:35

Как прогнозирует военный эксперт Олег Жданов, бесконечных военных действий не будет, потому что устойчивого источника поставки оружия в Россию нет.

Жданов, российская армия
Военный эксперт спрогнозировал, может ли Россия превратить войну в бесконечную / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Страна-агрессор, Россия, не сможет вести бесконечные военные действия – поскольку у Кремля нет устойчивых источников поставок оружия. Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы зрителей своего YouTube-канала.

"Иран не имеет такой силы. чтобы обеспечить РФ необходимым вооружением и техникой в тех объемах, которые требует Россия. Слишком масштабная война для Ирана на сегодняшний день. Тема с ракетами откладывается на весну. И вопрос: дадут-не дадут. Плюс Иран уже получил порцию санкций за то, что он согласился поставлять России вооружение", — рассказал он.

Следующей страной, которая могла бы передавать Кремлю оружие, Жданов считает КНДР.

"Северная Корея через третьи страны пытается поставить оружие. Но у них самих все считается. Если посмотреть кадры парада КНДР, то у них тракторы используются как тягачи системы артиллерии. Там нечего раздавать", —говорит он.

По мнению Жданова, третья страна, которая могла бы стать поставщиком оружия — Сирия — сейчас "сама сидит на голодном пайке".

"Бесконечная война нам не грозит. Поставки оружия в Россию, что обеспечивало непрерывное ведение активных боевых действий в Украине, такого источника у России нет", — подытожил Жданов.

Напомним, ранее в интервью Главреду военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил - после того, как украинские войска освободили Херсон, российские оккупанты больше не смогут снабжать из Крыма свои войска, которые сейчас находятся в Запорожской области.

До того сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

Другие новости:

ВСУ Олег Жданов война России и Украины
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