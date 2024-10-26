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Воет сирена, слышны взрывы: в России жалуются на атаку дронов по военному аэродрому

Юрий Берендий
26 октября 2024, 18:56
504
Россияне жалуются на громкие звуки взрывов в российском Липецке, вероятно, целью для неизвестных дронов стал местный военный аэродром.
Воет сирена, слышны взрывы: в России жалуются на атаку дронов по военному аэродрому
Аэродром в Липецке под атакой БПЛА - огненные кадры / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • В российском Липецке прогремели мощные взрывы
  • Целью атаки неизвестных дронов, вероятно, стал военный аэродром

Сегодня, 26 октября, неизвестные дроны атаковали военный аэродром в российском Липецке. Местные жалуются на громкие взрывы и дым в небе. Об этом сообщают российские СМИ и губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов.

Кроме того, в Сети появились кадры и видео взрывов и густого дыма после удара дрона.

видео дня

"Аэродром в Липецке под атакой БПЛА", - написал в своем Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Смотрите видео атаки дронов на военный аэродром в Липецке:

Воет сирена, слышны взрывы: в России жалуются на атаку дронов по военному аэродрому
Фото: скриншот

Около 15:00 жители Липецка сообщили в интернете о звуках взрывов. Зафиксирована остановка межмуниципального транспорта, о чем сообщило управление дорог и транспорта региона, вероятно, из-за атаки беспилотников. Вскоре также появились сообщения о работе систем ПВО.

"В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БпЛА. На места падения выехали представители спецслужб. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал губернатор Игорь Артамонов.

По предварительным данным, дроны атаковали военный аэродром, однако информации о том, был ли действительно поражен аэродром - пока нет.

"Специалисты продолжают обезвреживание обломков сбитых беспилотников. Временно приостанавливается движение на участке трассы Орел - Тамбов от села Косыревка до села Частая Диброва. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности. Движение возобновится, как только взрывотехники уберут обломки", - написал впоследствии российский чиновник.

Что известно об ударном БпЛА "Лютый"
Что известно об ударном БпЛА "Лютый" / Инфографика: Главред

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 октября появились сообщения о том, что российские власти активно готовятся к вероятным ударам Украины дронами вглубь РФ. По информации росСМИ, государственные учреждения вкладывают значительные средства в эту подготовку. Согласно данным на сайте госзакупок, Россия больше не ограничивается прогнозами относительно атак только на приграничные области, а готовится к дроновым ударам даже по объектам на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.

22 октября дроны нанесли удары по нескольким регионам РФ, включая Тамбовскую, Тульскую, Брянскую и Воронежскую области. В Ефремове Тульской области после взрывов вспыхнул пожар возле местного завода синтетического каучука и ТЭЦ, в Суземском районе атакована еще одна ТЭЦ, также пострадали два спиртзавода.

Украинские спецслужбы подтвердили атаку на завод взрывчатых веществ в Дзержинске Нижегородской области в ночь на 20 октября. Этот завод, подсанкционный в ЕС и США, является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых материалов и боеприпасов, расположенный в 900 км от украинской границы, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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