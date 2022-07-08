УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Восстановление дорог: сколько нужно средств и что отстроят в первую очередь

8 июля 2022, 21:48

На восстановление автодорог еще нужно будет потратить 900 млрд грн, эти деньги собираются брать из замороженных активов России.

В Укравтодоре рассказали о восстановлении дорог / коллаж - фото скрин видео, УП

В настоящее время в Украине уже отремонтировали тысячу километров дорог из разрушенных во время войны 24 тысяч километров, сообщил заместитель председателя "Укратодора" Андрей Ивко в интервью "Сніданку з 1+1".

По словам чиновника, на восстановление автодорог еще нужно будет потратить 900 млрд грн, эти деньги собираются брать из замороженных активов России.

Восстановление будет длиться около четырех лет, но базовые инфраструктурные элементы в "Укравтодоре" обещают восстановить уже через год-полтора.

"Житомирская трасса существенно не была повреждена, там убирали мусор и технику. Это дорога Киев-Чоп через Житомир. Здесь есть город Стоянка, где восстановили временную переправу через две недели, уже в мае заработала левая полоса моста, а сейчас продолжается восстановление правой полосы, которую восстановим до октября", - рассказал Андрей Ивко.

Как сообщил заместитель председателя "Укравтодора", в первую очередь восстанавливают дороги, которые соединяют облцентры с маленькими населенными пунктами, это согласовывается с ВСУ. Также сначала отстраиваются гуманитарные дороги, такие как Киев-Чоп, Киев-Харьков, Киев-Чернигов.

В этом нелегком процессе помогает Украине Чехия.

"Чехия передала два временных моста – на опорах складываем "лего-мост", по которому будут двигаться автомобили, один такой мост мы будем монтировать в Киевской области, еще дадут два моста", - рассказал Андрей Ивко.

Кроме того, "Укравтодор" помогает украинским военным, например, известный автомобильный знак из Сумской области был продан на благотворительном аукционе за 631 тыс гривен, а средства передали ВСУ.

"Сейчас готовим спецпрограмму для водителей ВСУ, которых будем обучать экстремальным навыкам, как правильно управлять машиной в экстремальной ситуации, это будет для них бесплатно", - подытожил глава "Укравтодора".

Ранее Главред писали о том, что на Киевщине в Вышгородском районе в селе Демидов непогода разрушила мост через реку Ирпень. Молния попала в мину, которая находилась под мостом, она сдетонировала. Известно о погибшем человеке.

"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - пишет пресс-служба.

Также мы писали о том, что в Запорожской области взорван железнодорожный мост, по которому российские захватчики перевозили оружие и военную технику на фронт.

Читайте также:

война в Украине инфраструктура Укравтодор
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:48

Восстановление дорог: сколько нужно средств и что отстроят в первую очередь

21:46

"Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского с ЗалужнымВидео

21:22

Молодая жена Макаревича на тропических островах показала, как выглядит через три месяца после родов

21:11

"Зачем мертвецу 300 тысяч рублей?": россияне активно "косят" от призыва в русскую армию - ReutersВидео

21:08

Огонь по центрам управления и складам: в ОП рассказали о переломе в войне с РФВидео

Реклама
20:34

"Украинская ночь настанет - вас похоронит": партизаны передали мощный "привет" коллаборантам

20:31

Данилов допустил компромисс по возращению Крыма и напомнил о "развале России"Видео

20:10

Мобильную связь восстанавливают во время войны: стало известно, в каких условияхВидео

20:10

Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Начался отсчет времени: экстрасенс рассказал о сроках завершения войныВидео

20:03

Как помочь человеку пережить тяжелую утрату: советы психотерапевтаВидео

19:58

Россияне жалуются на безразличие Путина к огромным потерям в Украине - разведкаВидео

19:49

Штурм РФ захлебнулся: на Донбассе ВСУ "покрошили" оккупантов, у врага потериВидео

19:40

Последними в заложниках останутся белорусымнение

19:33

Умер основатель легендарной рок-группы Nazareth - гитарист и автор песен Мэнни ЧарлтонВидео

19:29

В США экс-супруг жестоко лишил жизни украинку-патриотку: сиротами остались трое детей

19:10

"Ждать мы не будем": у Путина дерзко угрожают Литве из-за блокады КалининградаВидео

18:53

Морг завален телами оккупантов: новые детали удара ВСУ по позициям РФ в МелитополеВидео

18:50

Бывает, что обезьяна роняет гранату: мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТОВидео

18:48

"Это уничтожит мир": генерал поведал, рискнет ли Путин применить ядерне оружиеВидео

Реклама
18:25

Охота за носками ВСУ: оккупанты пробили новое дно и пожаловались на свои обноскиВидео

18:23

Гороскоп на завтра, 9 июля 2022: Ракам – удача, Весам – вещие сны, Козерогам – серьезная ссораВидео

18:09

Даша Астафьева сняла лифчик и порадовала фанатов соблазнительным образомВидео

17:59

Коп-предатель получил пулю: детали ликвидации коллаборанта на ХерсонщинеВидео

17:39

Евгения Гапчинская нарушила молчание: рассказала о муже в ВСУ и показала первую "военную" картину

17:31

Резников раскрыл три сценария завершения войны и назвал срокиВидео

16:59

Мощный пожар на Херсонщине: вспыхнул еще один склад оккупантов РФВидео

16:58

Дипломатический скандал на саммите G20: Лавров снова устроил "цирк"Видео

16:46

Цены на продукты выросли: что подорожало сильнее всего за половину летаВидео

16:40

Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:34

Жестоко изнасиловал и задушил: в Хмельницком парень зверски расправился с несовершеннолетнейВидео

16:33

"Город на грани катастрофы": Гайдай рассказал о ситуации в СеверодонецкеВидео

16:08

Боевики "ДНР" отменили запрет на смертную казнь: воевавшие за Украину иностранцы под угрозой

15:57

"Оккупанты с цепи сорвались": ВСУ устроили Курскую дугу, уничтожив танки РФ вместе с экипажамиВидео

15:54

"Это люди, которые отравили нашу жизнь": Горбунов объяснил, почему нет невиновных русских

15:49

Цены на АЗС обвалились: сколько стоит бензин и автогаз в УкраинеВидео

15:31

Потенциалы абсолютно несравнимы: Песков вслед за Путиным отличился бредом о войне в Украине

15:26

Дочь Поляковой похвасталась, в какой вуз поступила

15:18

"Их всех покромсали": в РФ раскрыли детали уничтожения под Харьковом отряда спецназа ГРУВидео

15:17

"Я больше не комплексую": Тринчер похвасталась телом в полупрозрачном белье

Реклама
14:56

Смородина сбрасывает ягоды: как спасти урожай

14:51

Следующий британский премьер будет точно антироссийским: Собчак указала на разницу ценностей РФ с миром

14:30

Удар Гарпуном по Крымскому мосту: генерал США объяснил "законную цель" ВСУВидео

14:15

"РФ вынуждена будет сесть за стол переговоров": Зеленский рассказал об окончании войны в 2022 годуВидео

14:07

6 способов спастись от жары: как охладить комнату без кондиционера

14:04

Джамала станет участницей польских "Танцев со звездами"

13:59

Новый "жест доброй воли" РФ: ударом по своим взорван склад с БК вместе с оккупантамиВидео

13:51

Мощно накрыли огнем: российские журналисты оконфузились и слили позиции оккупантов на ДонбассеВидео

13:22

Склад боеприпасов РФ стерли в порошок: ВСУ ударили по оккупантам в Новой КаховкеВидео

13:22

Кличко помогал: экс-секретарь СНБО Данилюк приехал на свою свадьбу на инвалидной коляскеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять