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Под Вышгородом непогода разрушила мост через Ирпень, есть жертва

29 июня 2022, 19:43

Непогода разрушила мост через реку Ирпень в Вышгородском районе, возле села Демидов.

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Непогода разрушила мост через Ирпень / 1zoom.ru

На Киевщине в Вышгородском районе непогода разрушила мост через реку Ирпень. Известно о погибшем человеке, сообщает Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Непогода разрушила мост через реку Ирпень в Вышгородском районе, возле села Демидов.

"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - пишет пресс-служба.

Сейчас на месте работают спасатели. Следователи выясняют причину инцидента.

"Движение транспорта через мост временно ограничено", - добавляет ОВА.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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