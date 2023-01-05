Война может затянуться до 2024 года: Свитан назвал виновных

Западные партнеры могут затягивать войну, не предоставляя украинским военным необходимое оружие.

Войну в Украине могут затянуть до 2024 году / Коллаж фото 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот из видео

Украинские военные могут закончить войну уже весной или летом этого года. Однако есть те, кто могут этому помешать и затянуть боевые действия до 2024 года. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Для выполнения такой задачи нужны силы и средства. Силы у нас есть, войска у нас есть. Нам нужны средства. И их мы запрашиваем у наших партнеров. Потому единственным фактором, который способен помешать нам выполнить эту задачу, может быть недостаточная поставка средств: техники, бронетехники, танков, артиллерии, боеприпасов и прочего. Других факторов, способных нам помешать, я не вижу", - сказал Свитан.

Он акцентировал внимание на том, что почти все западные участники политического процесса, которые заинтересованы в затягивании войны, могут сильно медлить.

"Именно в этом году будет происходить перезагрузка политических властей и в России, и в Украине, и в США. Так что именно политические крылья систем, от которых зависит принятие решения о передаче Украине оружия, могут затянуть войну, не давая нам необходимое", - объяснил эксперт.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в этом году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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