glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Война может затянуться до 2024 года: Свитан назвал виновных

5 января 2023, 16:59
Западные партнеры могут затягивать войну, не предоставляя украинским военным необходимое оружие.
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан
Войну в Украине могут затянуть до 2024 году / Коллаж фото 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот из видео

Украинские военные могут закончить войну уже весной или летом этого года. Однако есть те, кто могут этому помешать и затянуть боевые действия до 2024 года. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Для выполнения такой задачи нужны силы и средства. Силы у нас есть, войска у нас есть. Нам нужны средства. И их мы запрашиваем у наших партнеров. Потому единственным фактором, который способен помешать нам выполнить эту задачу, может быть недостаточная поставка средств: техники, бронетехники, танков, артиллерии, боеприпасов и прочего. Других факторов, способных нам помешать, я не вижу", - сказал Свитан.

Он акцентировал внимание на том, что почти все западные участники политического процесса, которые заинтересованы в затягивании войны, могут сильно медлить.

"Именно в этом году будет происходить перезагрузка политических властей и в России, и в Украине, и в США. Так что именно политические крылья систем, от которых зависит принятие решения о передаче Украине оружия, могут затянуть войну, не давая нам необходимое", - объяснил эксперт.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в этом году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Роман Свитан
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:07

Украинофоб Михалков попал в больницу, состояние тяжелое

17:04

Принц Гарри сделал неожиданное признание о королевской семьеВидео

16:59

Война может затянуться до 2024 года: Свитан назвал виновныхВидео

16:43

ВСУ ликвидировали российского майора-трансвестита

16:40

ВСУ приближаются: у Зеленского говорят, что "сухопутный коридор" в Крым уже на линии огняВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:30

Штопор не понадобится: 4 простейших способа открыть бутылку вина

16:30

Совместимость знаков Зодиака в любви: они идеально подходят друг другу

16:25

Прокричал во всю мочь: Галкин воскликнул "Героям слава" на концерте

16:23

Никакой химии и вреда для волос: как осветлить пряди домашними средствамиВидео

Реклама
16:19

Эрдоган потребовал от Путина немедленно прекратить огонь в УкраинеВидео

16:08

Принц Гарри и принц Уильям подрались из-за Меган Маркл - герцог Сассекский раскрыл подробности

16:02

Как проверить качество стирального порошка с помощью куриного яйца: вы будете удивлены

15:58

"Рождественское перемирие": РФ убила на Херсонщине семью с 12-летним ребенкомВидео

15:43

Уникальный рецепт узвара на Рождество: что нужно добавить в напиток, чтобы он стал безумно вкуснымВидео

15:24

Украинцам в январе пересчитают квитанции за газ: кто имеет право на скидкуВидео

15:20

Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечерВидео

15:02

"Начнут нашествие": астролог назвала 2 очень опасных города в январе и поворотную дату для УкраиныВидео

15:00

Гороскоп на завтра 6 января: Львам – прощание с тревогами, Весам – знакомство, Водолеям – творчествоВидео

15:00

Как почистить селедку от костей и кожи за одну минуту: изумительный секрет, проверенный годамиВидео

14:55

Умерла участница Голосу країни Екатерина Давиденко - сестра назвала настоящую причину смерти певицы

Реклама
14:40

Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули стране - министр культурыВидео

14:37

Стали известны имена оккупантов, которые запускают дроны-камикадзе по УкраинеВидео

14:19

"Леопарды будут": посол Украины в Германии оценил шансы расширения военной помощи Германии

14:06

Таролог рассказала, когда можно ждать перелома в войнеВидео

14:04

Невероятно, но это работает: что делать если нет вантуза - хитрый способВидео

13:55

"Циничная ловушка": Подоляк разнес заявление патриарха Кирилла, который клянчит "перемирие на Рождество"Видео

13:50

"Предательство уже состоялось": Королева рассказала о своем разводе

13:49

Наступление ВСУ от Крыма до Донбасса и победа над РФ: в ГУР раскрыли детали прогноза БудановаВидео

13:34

Как правильно посадить денежное дерево, чтобы в доме водились деньгиВидео

13:16

Украинцы могут получить по 16 тысяч гривен от Красного креста: кто может рассчитывать на помощь

13:10

Война перенесется в РФ: ВСУ зайдут на территорию страны-агрессора в двух местах – полковникВидео

13:04

Ожог гневом госпожи: топ-5 женских имен, чьи владелицы имеют властный характерВидео

12:37

"Тройной Брежнев" и страстные объятия: почему в СССР мужчины целовались в губы

12:18

"Не бухайте, женщин не насилуйте": Пригожин выпустил на волю группу "зэков", воевавших в УкраинеВидео

12:14

"Абсолютная чушь": у Байдена разнесли военные бредни Путина и "уничтожение HIMARS" в УкраинеВидео

12:03

Магнит для сильного пола в шикарной обертке: 6 женских имен, чьих обладательниц мужчины боготворят

12:00

Почему стиральная машина может прыгать и вибрировать: 5 причин неприятностей

12:00

Черный год для Путина, война на территории РФ и смута: что ждет Россию в 2023 году

11:47

Адаптированы к любым условиям: Украина получит от Франции БТР ACMAT BastionВидео

11:41

РФ усилит наступление на Луганщине, к Кременной подтянули больше сил – ГайдайВидео

Реклама
11:20

Партиарх Кирилл цинично молит о перемирии: ранее он призывал убивать украинцевВидео

11:14

Армия Украины зимой получит оружие и после февраля-начала марта начнет освобождать Крым – СвитанВидео

10:59

Мощно заработает, как новая машина: чем почистить компьютер от пыли

10:48

Российская верхушка заинтересована в затягивании войны до 2024 года - СвитанВидео

10:48

На Луганщине 15 тысяч оккупантов могут оказаться в "котле"мнение

10:45

Развал России произойдет в 2024 году - военный экспертВидео

10:32

Большой секрет маленького семечка: 4 способа вкусно использовать семена льна для железного здоровья

10:21

Дадут ли США Украине тяжелые танки Abrams: СМИ узнали о позиции администрации БайденаВидео

10:10

Выход на границы 1991 года – еще не победа, Украина должна дождаться распада РФ – СвитанВидео

09:51

Предсказания полны гибели и мрака: что напророчила Ванга на 2023 годВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять