'Война надоела': в полтавском клубе молодежь развлекалась под российскую попсу

В клубе Muzabar уже обвинили организаторов "пати" в нарушении договоренностей.

В Полтаве развлекались под музыку оккупантов / Скриншот

В Полтаве произошел скандал. Местная молодежь развлекалась под музыку российских артистов во время войны в клубе Muzabar.

"Пример информационной войны против Украины и важность воспитания следующих поколений. 354-й день полномасштабного вторжения оккупанта на нашу землю! Молодежь Полтавы в местном заведении отрывается под инстасамку, басту, магренштерна и другую запоребриковую рыгачку", — пишет журналист Константин Андриюк в Facebook.

"Часть из них даже прибежали в комментарии в соцсети, где их уже осудили. И честно признались – мол они "устали от войны", они просто "живут жизнь", а всем "патриотам" посоветовали слушать ваньку-встаньку", — отметил он.

видео дня

Реакция заведения на скандал с музыкой РФ

В заведении Muzabar отреагировали на скандал с музыкой оккупантов: "Отмечаем, что наше заведение только предоставляло аренду организаторам ивента. То есть, мы не устраивали мероприятие, не продавали билеты и не решали, какие треки будут проигрывать со сцены.

Во-вторых, наш ресторан с начала войны присоединяется только к тем мерам, средства с которых идут на помощь ВСУ. Организатором были нарушены договоренности. Руководство прибыло на место проведения мероприятия и прекратило его досрочно. Важно: мы не поддерживаем музыкальный выбор и поведение участников состоявшегося инвента! Поэтому он был прекращен досрочно".

/ Скриншот

Ранее в Дании украинские беженцы устроили громкую вечеринку с танцами и алкоголем. На вызывающее поведение обратили внимание местные волонтеры.

На опубликованном видео запечатлено, как группа женщин устроили жаркие танцы с элементами эротики. Они вовсю резвятся у частного дома под российскую попсу.

Напомним, известная украинская поп-певица Злата Огневич в категорической форме разозлилась, когда узнала, что жители Украины до сих пор предпочитают слушать музыку певцов и певиц из страны-агрессора, России.

По мнению Златы, слушать русскую музыку просто недопустимо ‒ особенно после зверств, которые путинский режим и путинская армия устроили в Украине.

Читайте еще: