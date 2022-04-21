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Война в Украине может быть закончена прямыми переговорами между Путиным и Зеленским - Подоляк

21 апреля 2022, 11:06

Позиции Украины должны быть сильными. У Вооруженных Сил Украины нет другого пути, кроме как добиваться сегодня тактических побед на востоке страны.

Зеленский, Путин
Зеленский сможет на переговорах донести до Путина ключевые, принципиальные для Украины вещи / Фото Reuters

Война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами между главами двух стран - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает пресс-служба главы государства.

"Это то, над чем работает сегодня команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно крепкими на этих переговорах", – сказал он.

Подоляк убежден, что Зеленский сможет на переговорах донести до Путина ключевые, принципиальные для Украины вещи. В то же время, по мнению советника главы ОП, следует дождаться развития ситуации на Донбассе.

"Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них еще есть живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому давайте подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позиции сторон, в первую очередь президента Украины, на будущих двусторонних встречах", - отметил Подоляк.

Как будут развиваться события, станет ясно в ближайшую неделю-полторы.

"У Вооруженных Сил Украины нет другого пути, кроме как добиваться сегодня тактических побед на востоке страны. Это принципиально важно, чтобы мы остались свободными, не жили в лагере", - Подоляк.

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Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин положительно оценивают возможность проведения двусторонних переговоров. Но для этого должны быть созданы определенные условия, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, сейчас самыми сложными вопросами остаются статусы оккупированных Крыма и Донбасса. Дипломат подчеркнул, что если в ближайшее время согласовать эти моменты не удастся, то война может затянуться на многие годы.

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