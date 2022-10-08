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Война в Украине может закончиться к середине 2023 года, мобилизация РФ не поможет - Кочетков

8 октября 2022, 14:12

По мнению Кочеткова, со стороны РФ будут предприниматься попытки контрнаступления, но исход боев будет зависеть от количества дальнобойного оружия у Украины.

Александр Кочетков, война в Украине
Война в Украине может завершиться к середине следующего года - Александр Кочетков / Коллаж УНИАН

После наплыва мобилизованных из РФ фронт может стабилизироваться в большинстве направлений. Потери возрастут кратно и будет некий период "перемалывания" пополнения и нарастания ужаса в России по поводу вала похоронок. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Те силы, которые они подтягивают и то, чем они вооружены и как подготовлены, не дает им шанса переломить ситуацию в свою пользу. Этот шанс был в период вторжения - внезапность, "лучшие войска", которые два месяца вдоль украинских границ готовились, проводили маневры и боевое слаживание. Это действительно были наиболее боеспособные российские войска и то, что они сейчас подтягивают к нам, никоим образом не сравнится с тем, что у нас было и чего уже практически усилиями ВСУ не осталось", - отметил эксперт.

По мнению Кочеткова, со стороны РФ будут предприниматься попытки контрнаступления и на какое-то время может увеличиться количество жертв - все будет зависеть от того, сколько дальнобойного оружия мы будем иметь к тому времени (поскольку это минимизирует жертвы, не доводя до непосредственных столкновений).

"Ну а после этого начнется массовое и неудержимое украинское контрнаступление - мы получим повторение начала войны, но в более масштабном и более сжатом варианте. К Новому году абсолютно все тенденции будут понятны - мы можем говорить о том, что все сценарии будут лежать на столе", - убежден Кочетков.

И добавляет, что при оптимистическом развитии событий на фронте на окончание войны в Украине можно рассчитывать на ранее середины 2023 года.

"Оптимистический сценарий - к середине года, пессимистические сценарии - все растягивается на годы. Наиболее реальный - к середине следующего года выйти на более-менее приемлемые договоренности и позиции. Пессимистический - будет тянуться позиционная война. А по принципу Минска-2 она может тянуться бесконечно", - предполагает Кочетков.

Как сообщал Главред, из России стали массово бежать мужчины призывного возраста. Их количество уже превысило количество мобилизованных в ВС РФ.

"Известно, что количество покинувших РФ граждан призывного возраста вдвое превышает количество мобилизованных. Хочу заметить, что в последнее время, после того, как Путин совершил столь большую ошибку, прежде всего для своего политического будущего и для России, количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии", – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов Данилов.

Когда закончится война в Украине - новости:

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