Война в Украине: ВСУ уничтожили почти 12 тысяч оккупантов и испепелили горы техники

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Военные силы России с начала вторжения в Украину продолжают нести колоссальные потери.

Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – почти 12 тысяч человек,

танков ‒ 303 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,

артиллерийских систем –120,

РСЗО - 56,

средства ПВО – 27,

самолетов – 48,

вертолетов – 80 ед,

автомобильной техники - 474,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, уже 1,7 миллиона украинцев покинули страну с момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Об этом сообщили представители Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).

Также мы сообщали, что противник продолжает наступательную операцию, однако темпы продвижения значительно замедлились. ВСУ продолжает оборону в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

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