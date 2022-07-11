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Воздушный удар ВСУ: уничтожен пункт управления, склад БК, техника и живая сила РФ

11 июля 2022, 10:31

ВСУ наносят воздушные удары по российским оккупационным войскам.

Укранские самолеты, Су-27, МиГ-29
Укранские самолеты наносят удары по оккупантам / Facebook Петра Порошенко

В результате ударов авиации Воздушных Сил ВСУ 10 июля были уничтожены вражеские тылы, склады боеприпасов, а также командные пункты вместе с техникой и живой силой оккупантов РФ.

Как говорится в сообщении Командования Воздушных Сил, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, наносит очередные удары по российским оккупационным войскам.

"На этот раз уничтожен командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками до десяти боевых бронированных машин и живая сила рашистов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты на Харьковском направлении применяли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города.

На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

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