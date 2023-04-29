"Возможно, нам дадут отдохнуть": Пригожин в истерике назвал дату начала контрнаступления ВСУ

Главарь ЧВК "Вагнер" убежден, что украинские военные пойдут в большое контрнаступление не позже 15 мая.

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Пригожин назвал дату начала контрнаступления / Коллаж фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот из видео

Украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению и освобождению незаконно оккупированных россиянами территорий. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже истерит из-за этого и пытается угадать, когда же ВСУ пойдут в атаку. Он даже называет "точную" дату. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Пригожин считает, что большое контрнаступление украинских военных начнется в ближайшие недели - до 15 мая. Он надеется, что ВСУ дадут возможность захватчикам "отдохнуть" 9 мая.

Кроме того он отметил, что украинская армия полностью готова к контрнаступлению.

видео дня

"Ее сдерживала плохая погода и, возможно, какие-то внутренние проблемы, которые ей необходимо было решить. Возможно, 9 мая они нам дадут отдохнуть, но к 15 мая наступление будет просто вот 100%", — сказал Пригожин.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Украина продолжает готовиться к контрнаступательной операции.

Украинский народ верит в свою победу и освобождение всех оккупированных агрессором Россией территорий.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что силы обороны Украины завершают подготовку к контрнаступательной операции.

Украинским военным нужно овладеть вооружениями, которые поступили от Запада.

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи рассказал о том, что американские военные провели моделирование ситуации с контрнаступлением ВСУ и пришли к выводу, согласно которому армия Украины находятся в очень хорошей позиции. По его словам, численность российских сухопутных сил увеличилась, однако они серьезно деградировали.

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