"Возвращайтесь к работе, иначе экономике наступит швах": Арестович обратился к украинцам

Алексей Арестович / УНИАН

Жителям центральных и западных украинских регионов ‒ то есть тех мест, где нет боевых действий из-за российской агрессии ‒ нужно возвращаться к максимально возможной в нынешних условиях нормальной жизни и работать ‒ чтобы у страны был крепкий тыл. С таким обращением к украинцам выступил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Если мы будем так продолжать, то экономике наступит швах. Причем наступит очень конкретный, как с малой, так и с крупной экономикой", – сказал Арестович.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что тем областям и районам, куда не дошли боевые действия, практически ничего не угрожает.

"Конечно, бывают удары по аэродромам ‒ Луцк, Ивано-Франковск. Но это же аэродром. Это не маленькие киоски, магазины и все остальное. Говорят, "нет рабочих мест". А мне пишут, что есть; наоборот, ищут людей, которые хотели бы поработать. Надо выходить на работу. Поймите, мы практически везде остановили врага: они никуда не наступают. Самое время начать возвращаться к нормальной жизни (насколько это возможно)", – отметил Арестович.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в ближайшее время российские оккупанты попытаются перебросить свои резервы на те направления, где у них наметился успех. В частности, это район проведения Операции объединенных сил на Донбассе, под Мариуполь, в Харьковскую и Киевскую области.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Будет еще одна попытка наступать, сейчас они в паузе, под Киевом практически разгромлены, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на те направления, на которых у них наметился успех. Это, безусловно, зона ООС, под Мариуполь, Харьковская область, может Киевская область", - сказал он.