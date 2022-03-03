Враг пылает в Киевской области, на подступах к Киеву - глава патрульной полиции

Взрывы в Киеве ночью 3 марта / Borodatayaba

Глава патрульной полиции Евгений Жуков с позывным Маршал рассказал, как проходит оборона Киева и акцентировал на единстве среди украинцев в деле защиты страны.

"И сейчас, если говорить об обороне Киева, то враг сейчас пылает в Киевской области, на подступах к Киеву. Он хочет обойти наш город, он ищет дорогу. Я благодарю украинцев, благодарю людей, что они сняли все знаки. Киев выстоит и Украина победит в этой войне!" - рассказал Жуков в комментарии Суспільному.

По его словам, роли полиции в этой войне нет как таковой. Жуков считает, что сейчас нет полиции, военных и гражданских.

"Мы все украинцы и мы все единая оборона. Работаем в едином коллективе. Вооруженные силы, территориальная оборона, фермеры, бухгалтеры, полицейские, айтишники, наши артисты. Все, кто родился здесь и живет и знает, кто такие украинцы, - все объединились", - добавил он.

Также Жуков восхитился украинским народом, который поддерживает друг друга и ВСУ в частности, а также борется за свою землю: начиная от коктейлей Молотова, заканчивая едой, которую готовит народ для своих бойцов.

Читайте такжеЕсли "102" не отвечает: куда еще позвонить в столице - резервные номера полиции КиеваНапомним, накануне стало известно о том, что Киев будет оборонять от оккупантов опытный генерал, который работает в СНБО, Николай Жернов. Виталий Кличко остается со своими прежними обязанностями мэра города.

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