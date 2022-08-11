"Все только начинается": Арестович намекнул, что станет следующими мишенями защитников Украины

ЧФ РФ и военные аэродромы в Крыму - потенциальные мишени, сказал Арестович / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что аннексированном Россией Крыму осталось еще пять военных аэродромов. Они, как и Черноморский флот РФ, являются потенциальными мишенями.

По словам Арестовича, "все только начинается".

"В Крыму осталось еще 5 военных аэродромов. Они все потенциальные мишени, как и Черноморский флот. А представь себе, поймать корабль во время разгрузки или загрузки боеприпасов", - сказал он в эфире Фейгин Live вечером 10 августа и добавил, что у Украины есть и данные с оккупированных территорий, и партизаны.

"Ждите, все только начинается: и в Крыму, и в других местах. Мы всегда были уверены в победе. И в не особо умных российских гражданах и ура-патриотах уже начинают закладываться сомнения, что война может закончиться не так, как им обещали. И в ближайшие дни у них будет очень много поводов убедиться в этом", - сказал Арестович.

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке

9 августа прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Другие новости: