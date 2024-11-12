"Все ведет к перемирию": эксперт назвал срок, когда закончится война в Украине

У двух сторон сейчас есть серьезная нехватка ресурсов, говорит эксперт Станислав Белковский.

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Обеим сторонам сложно продолжать бои / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Белковский:

Горячая фаза продлится еще несколько месяцев

Война может завершиться "планом Трампа", ведь он лучше Стамбульского

И Украина, и Россия исчерпали ресурсы для продолжения боевых действий, поэтому война, развязанная Кремлем против Украины в 2022 году, закончится в ближайшие месяцы. Такое видение ситуации высказал российский политтехнолог Станислав Белковский в эфире YouTube-канала "И Грянул Грэм".

"Горячая фаза (войны) продлится несколько месяцев, не более. Неважно, кто и что говорит по этому поводу. Да, мы знаем, что Владимир Путин требует официального признания принадлежности к РФ четырех аннексированных регионов, передачи ему Запорожья и Херсона, а также снятия всех санкций. В то же время Владимир Зеленский и его правая рука Ермак заявляют, что они не будут вести переговоры ни о чем, кроме как о возвращении к границам 1991 года... Однако важнее объективные обстоятельства", - рассказал Белковский. видео дня

Дональд Трамп - инфографика / Инфографика: Главред

У двух сторон сейчас есть серьезная нехватка ресурсов, по этой причине Путину даже пришлось привлечь к боям солдат из КНДР.

"Объективная ситуация так или иначе ведет к перемирию", - сказал российский политтехнолог.

Что интересно, эксперт Белковский не исключает варианта, что война может завершиться по так называемому "плану Трампа", который активно обсуждается в СМИ. Имеется в виду ремейк корейского сценария.

"Это закрепление по линии фронта без официального признания результатов войны и, главное, без вмешательства во внутренние дела воюющих стран", - пояснил Белковский.

Не стоит забывать, что столь любимый Кремлем Стамбульский мирный план, предусматривал активное вмешательство во внутренние дела Украины. Речь идет о почти полной ликвидации ее армии.

Именно поэтому, как убежден Белковский, более приемлемым для Киева является "план Трампа". Кроме этого, не стоит бояться, что новый президент США "сдаст" Украину Путину.

"Трамп не может сдать Украину, поскольку это нанесло бы удар по его репутации "крутого парня"... Он не может предстать слабаком... Трампу важно получить первую виртуальную медаль за прекращение войны в Европе. Это прекращение не может быть полностью на условиях Путина-победителя. Иначе какой же Трамп тогда победитель?" - пояснил Белковский.

В США выбрали Трампа - какие прогнозы

В свою очередь украинский политолог Виктор Небоженко рассказал, что задумали Маск и Трамп. Он даже прогнозирует, что это будет страшный сон Путина.

В то же время в FT узнали, что Зеленский предложил Трампу. Не секрет, что Украина и ее союзники опасаются, что кремлевский лидер Владимир Путин может заставить новую администрацию США согласиться на мирное урегулирование войны на условиях, выгодных Москве.

Как рассказывал в комментарии Главред директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, вполне возможно, что Трамп заставит сесть Киев и Москву за стол переговоров.

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