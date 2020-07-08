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В МОН пояснили, как абитуриентам получить отсрочку от призыва

Так, граждане 18-19 лет могут быть призваны на службу по собственному желанию и письменному заявлению.

8 июля 2020, 23:58
Украина, призывники
Выяснилось, как абитуриентам получить отсрочку от призыва / facebook.com/petroporoshenko

Вступительная кампания-2020 - абитуриенты, которые в этом году поступают в вузы, могут получить отсрочку от военного призыва. Так, граждане 18-19 лет могут быть призваны на службу по собственному желанию и письменному заявлению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что выпускники колледжей и университетов могут продолжить обучение по следующей ступени образования, тем самым получив отсрочку от весеннего призыва.

МОН предоставило разъяснения приемным комиссиям вузов по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.

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Предварительная регистрация позволит абитуриентам получить подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

"Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения - пройти необходимые вступительные испытания и подать заявления на вступление", - отметил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

Как ранее писал Главред, в Украине, в связи с эпидемией коронавируса, призыв в армию перенесли, а вступительную кампанию отсрочили. Но несмотря на обещания профильных министерств не забирать нынешних абитуриентов в армию, они начали получать повестки из военкоматов.

Напомним, ранее в Минобороны прокомментировали планы об отказе от призыва на срочную службу.

новости Украины абитуриент МОН ВУЗ Сергей Шкарлет
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