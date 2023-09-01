ВСУ бьют войска РФ и достигли паритета с врагом в одном из ключевых компонентов

Системы, которые передает Украине Запад, позволяют бить по оккупантам на дальности 30-40 км, а у советских орудии средняя дальность до 24 километров.

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ВСУ достигли паритета с войсками РФ в артиллерийской борьбе - Генштаб / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Польши, Википедия

Силам обороны Украины удалось добиться паритета в контрбатарейной борьбе против оккупационных войск агрессора России. Выход на один уровень в артиллерийской стрельбе стал возможным благодаря западным системам, дальность которых выше, чем у российских установок. Об этом заявил бригадный генерал, начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов.

В интервью Украинскому радио он рассказал о том, что украинская армия достигла паритета с оккупантами в контрбатарейной борьбе. Успех стал возможен благодаря артиллерии, которую передали страны НАТО. Дальность западных артиллерийских орудий составляет 30-40 километров, тогда как советских, в среднем, до 24 километров.

"Это позволило нам уничтожить пушки врага или повредить их, а также отодвинуть артиллерию противника от линии фронта в глубину и не дать возможность заниматься контрбатарейной борьбой против нашей артиллерии и влиять на нашу пехоту", - подчеркнул бригадный генерал Сергей Баранов. видео дня

Контрнаступление ВСУ

ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке, рассказали журналисты The Wall Street Journal. Согласно их информации, украинские военные ведут борьбу с оккупантами на их укрепленных позициях в районе Вербового.

ВСУ продвинулись в Запорожской области и наступают на юге от Бахмута, сообщил представитель Генерального штаба Андрей Ковалев. По его словам, военные закрепляются на новых позициях.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ выйдут к Азовскому морю в этом году. По его мнению, скорее всего, удастся освободить Бердянск Запорожской области, а деоккупацию Мариуполя придется отложить на следующий год.

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