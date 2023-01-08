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ВСУ пойдут вперед: в разведке назвали направление контрнаступления

8 января 2023, 13:43
Главной целью ВСУ является выход к границам 1991 года, подчеркнул Вадим Скибицкий.
ВСУ, война, украинские военные
В ГУР рассказали о вероятном направлении нового удара ВСУ / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о том, каким может быть направление нового контрнаступления Вооруженных сил Украины.

На вопрос Corriere della Sera о том, будет ли Мелитополь следующей целью ВСУ на южном фронте, он ответил, что главной целью является выход к границам 1991 года.

"Поэтому да, конечно, и Мелитополь", — подчеркнул представитель ГУР.

Он пояснил, что украинские воины сделают все возможное для завершения войны между Украиной и Россией в текущем году. Главной целью является выход к границам нашей страны 1991 года.

"Мы будем пытаться сделать все возможное, чтобы достичь завершения войны в этом году. Это также зависит от того, как будут развиваться экономические дела в России и будет ли экономическое давление оставаться высоким", — заявил собеседник.

Скибицкий добавил, что это также зависит и от того, останется ли международная поддержка Украины столь же сильной, как сегодня.

Ранее Алексей Арестович заявил о том, что Вооруженные силы Украины готовят масштабное контрнаступление.

Оно может начаться в 2023 году ближе к лету. Такое предположение он высказал в эфире программы Фейгин Live.

После оборонительных действий на фронте ВСУ вскоре смогут переломить ситуацию и ближе к лету можно ожидать серьезного контрнаступления, не исключил представитель ОП.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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