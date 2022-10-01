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ВСУ пойдут вперед: Гайдай назвал новую цель для украинской армии после Лимана

1 октября 2022, 21:30

Оккупанты сами выкладывают в сеть видео о том, что что военное командование их бросило в Лимане на произвол судьбы, напомнил Сергей Гайдай.

ВСУ Харьковщина
Украинская армия освобождает Донбасс от оккупантов РФ / Скриншот видео Telegram Залужного

После освобождения Лимана в Донецкой области Вооруженные силы Украины могут пойти вперед, предположил глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

Он не исключил, что ВСУ займутся освобождением Луганской области от оккупантов после Лимана на Донетчине. Такое предположение он сделал в эфире национального телемарафона.

"После освобождения Лимана ожидаем начала деоккупации Луганщины", - сказал Гайдай.

По его словам, оккупанты сами выкладывают в сеть видео о том, что что военное командование их бросило в Лимане на произвол судьбы, а тем временем проведение "псевдореферендумов" на оккупированных территориях в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях никак не влияют на события на фронте и Вооруженные силы уверенно продвигаются вперед.

Также Гайдай отметил, что в пятницу в Офисе президента проговорили несколько рабочих вопросов, в частности, что при деоккупации каждого населенного пункта будем сразу заниматься обеспечением его жизнедеятельности.

Освобождение Лимана

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.

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