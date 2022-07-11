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ВСУ продвигаются: в ОК Пивдень анонсировали успехи на южном направлении

11 июля 2022, 14:32

На юге продвижение украинской армии идет медленно, но уверенно, заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК Пивдень Наталья Гуменюк.

ВСУ, война в Украине
ВСУ продвигаются на юге Украины / Фото УНИАН

На юге продвижение украинской армии идет медленно, но уверенно, заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Пивдень Наталья Гуменюк.

Как подчеркнула она в ходе брифинга в медиацентре Украина, ситуация в южном регионе остается стабильно-напряженной.

"Продвижение наших войск происходит: оно медленное, но уверенное. Объявление о наших успехах будет, как только они будут закреплены", - сказала спикер ОК Пивдень.

По ее словам, основными результатами работы украинских военных являются поражения командных пунктов и логистических центров, таких как склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"Есть достижения по попаданию по военной технике, которая находится непосредственно на позициях вдоль линии столкновения. Они достаточно существенные, потому что мы поражаем единицы, которые несут собой большую угрозу для тех населенных пунктов, которые поддаются обстрелу, это и тяжелая ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня - таких установок нами уничтожено около десятка за эти два выходных дня", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что враг в свою очередь наносит удары с воздуха по тыловым направлениям и ракетные обстрелы.

"В частности, в последнее время практикуется использование зенитно-ракетной системы С-300, которая снаряжается снарядами с большим осколочным поражением, разрывными снарядами, и таким образом бьют, например, по Николаеву, его окрестностям", - указала спикер ОК Пивдень.

По ее словам, активность РФ по стягиванию техники и подтягиванию резервов происходит, но является очень вялой.

"Активность по стягиванию техники и подтягиванию вражеских резервов происходит, но она очень вялая. Тем не менее, мы понимаем, что им надо на это время, им нужен этот ресурс, и они их выискивают на каких-то своих ресурсах и резервах. Она понемногу наблюдается, но на фоне общей растерянности врага и деморализации личного состава", - добавила Гуменюк.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты на Харьковском направлении применяли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города.

На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

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