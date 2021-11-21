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ВСУ ударили из Javelin на Донбассе, стали известны детали

21 ноября 2021, 17:53
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Украинские войска уже использовали комплексы Javelin в бою.

Javelin
Боец ВСУ с комплексом Javelin / УНИАН

Впервые с момента российской агрессии на Донбассе Вооруженные силы Украины применили американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Об этом сообщил главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен со ссылкой на данные главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

"Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою. Это в истории", - рассказал Олтмен.

Отметим, что американский журналист рассказал о применении ВСУ комплексов Javelin на Донбассе в ходе переписки в Twitter, обсуждая публикацию интервью с руководителем ГУР Минобороны Украины Будановым.

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Ранее сообщалось о том, что 26 октября ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

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