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ВСУ выбивают оккупантов с Кинбурнской косы: абсолютного контроля нет ни у кого

8 января 2023, 10:34
Ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона.
ВСУ, война, украинские военные
Оккупантов выбивают с Кинбурнской косы / 93-я ОМБр Холодный Яр

Продолжаются бои за освобождение Кинбурнской косы в Черном море от российских оккупантов, заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона, боевая работа продолжается, сообщила она в эфире телемарафона.

"Ситуация достаточно сложная. Опять же, и погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Так же это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами еще продолжается боевая работа и контроля абсолютного не имеет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои", — рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Касаясь ситуации на южном участке фронта она уточнила, что критических изменений нет. Украинские военные больше сосредоточены на уничтожении боевых сил врага. Речь идет о ликвидации в тыловых районах противника.

При этом Гуменюк также добавила, что на сегодняшний день практически по всему Левому берегу ведется боевая работа.

Ранее сообщалось о боях за Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Отмечается, что украинские подразделения дошли до Геройского, откуда собираются развивать наступление дальше.

"На косе оставались российские подразделения, несколько опорных пунктов и склад с боеприпасами", — уточняется в сообщении.

Позднее стало известно о том, что ситуация на юге Украины остается сложной, но контролируется Силами обороны.

В направлении Кинбурнской косы продолжается противостояние, контрбатарейная борьба.

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ВСУ война России и Украины Наталья Гуменюк
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