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"Продолжаем их накрывать": ВСУ выбивают оккупантов с Кинбурнской косы

20 декабря 2022, 15:49
В направлении Кинбурнской косы продолжается противостояние и контрбатарейная борьба.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ освобождают Кинбурскую косу / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Ситуация на юге Украины остается сложной, но контролируется Силами обороны, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ситуация на нашем фронте, на южной его части, достаточно сложная, но стабильно контролируется Силами обороны... Критической активизации не замечено, хотя террористы продолжают свою грязную работу – обстреливают Никопольский район, мирное население, которое виновато в том, что находится напротив Запорожской АЭС. Также страдает правобережье, потому что продолжаются обстрелы деоккупированной Херсонской области, и там ситуация сложная", — сообщила она в эфире телемарафона.

Гуменюк отметила, что обстрелами Никопольского района с территории Запорожской АЭС оккупанты пытаются вызвать огонь со стороны ВСУ.

"Мы держимся крепко, даем отпор, но он специфический, мы должны делать так свою работу, чтобы не задеть объект критической инфраструктуры, потому что Украина придерживается норм международного гуманитарного права и законов ведения войны", — сказала она.

Кроме этого, по словам Гуменюк, напряженная ситуация и на морском фронте.

"В направлении Кинбурнской косы продолжается противостояние, контрбатарейная борьба. Мы продолжаем выполнять огневые задачи по позициям врага, они продолжают там собираться в новых для себя точках, но для нас все эти точки известны, мы продолжаем их накрывать. Хотя они имеют туда подступы с суши и это продолжает их подпитывать, но мы знаем свою работу и обязательно доведем ее до логического конца", — заверила она.

Ранее сообщалось о боях за Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Отмечается, что украинские подразделения дошли до Геройского, откуда собираются развивать наступление дальше.

"На косе оставались российские подразделения, несколько опорных пунктов и склад с боеприпасами", — уточняется в сообщении.

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