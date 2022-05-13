Вятрович объяснил, почему Путина наверняка ожидает ужасный конец

Владимир Путин/ коллаж ua.depositphotos.com и Минобороны РФ

Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович полагает, что российскому диктатору Владимиру Путину никак не избежать ужасного конца. Такое мнение Вятрович высказал, отвечая на вопрос читателя в рамках чата на Главреде.

"Вариантов может быть множество. Убежден, что Путина ждет ужасный конец. Но хотелось бы, чтобы этот конец был очень показательным. Хочется верить, что украинским воинам удастся захватить его живым, чтобы он предстал перед судом. Ибо дать ему возможность совершить самоубийство будет неправильно и несправедливо по отношению к тем людям, которые уже пострадали в Украине и других странах мира", ‒ говорит он.

По словам Вятровича, разгул путинской диктатуры ‒ именно что жестокий "привет" из кровавого минувшего столетия.

"Путин должен оказаться на скамье подсудимых, мир должен увидеть его за решеткой. Его наказание должно быть уроком для всех в будущем.Потому что это рецидив страшной болезни ХХ века, произошедший в ХХІ-м. Через справедливый суд на Путиным, путинистами и участвовавшими во всех этих преступлениях состоится лечение этой болезни, чтобы она не повторялась больше в будущем", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил о том, что война в Украине может не закончиться если Путина устранят или физически, или просто лишат власти.

Сам же Владимир Вятрович полагает, что уже в ближайшем будущем жители страны-агрессора, России, погрузятся в пучины деградации и отсталости.

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