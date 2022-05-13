УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вятрович объяснил, почему Путина наверняка ожидает ужасный конец

13 мая 2022, 22:37

По словам Владимир Вятровича, многолетний и мощный разгул путинской диктатуры ‒ именно что жестокий "привет" из кровавого минувшего столетия.

Путин, срочники
Владимир Путин/ коллаж ua.depositphotos.com и Минобороны РФ

Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович полагает, что российскому диктатору Владимиру Путину никак не избежать ужасного конца. Такое мнение Вятрович высказал, отвечая на вопрос читателя в рамках чата на Главреде.

"Вариантов может быть множество. Убежден, что Путина ждет ужасный конец. Но хотелось бы, чтобы этот конец был очень показательным. Хочется верить, что украинским воинам удастся захватить его живым, чтобы он предстал перед судом. Ибо дать ему возможность совершить самоубийство будет неправильно и несправедливо по отношению к тем людям, которые уже пострадали в Украине и других странах мира", ‒ говорит он.

По словам Вятровича, разгул путинской диктатуры ‒ именно что жестокий "привет" из кровавого минувшего столетия.

"Путин должен оказаться на скамье подсудимых, мир должен увидеть его за решеткой. Его наказание должно быть уроком для всех в будущем.Потому что это рецидив страшной болезни ХХ века, произошедший в ХХІ-м. Через справедливый суд на Путиным, путинистами и участвовавшими во всех этих преступлениях состоится лечение этой болезни, чтобы она не повторялась больше в будущем", ‒ подытожил он.

Читайте такжеТретья мировая война началась: Вятрович назвал способ победы над Путиным

Напомним, ранее военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил о том, что война в Украине может не закончиться если Путина устранят или физически, или просто лишат власти.

Сам же Владимир Вятрович полагает, что уже в ближайшем будущем жители страны-агрессора, России, погрузятся в пучины деградации и отсталости.

Читайте еще:

Автор: Егор Бунин
viber
Владимир Путин Владимир Вятрович новости Ровно война России и Украины
Реклама
Популярное
Щедрые подарки судьбы и большое везение: для кого из знаков эти два месяца станут счастливымиЩедрые подарки судьбы и большое везение: для кого из знаков эти два месяца станут счастливыми "Чтобы осталась эта любовь": Дантес рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой"Чтобы осталась эта любовь": Дантес рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой Гороскоп на завтра, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньгиГороскоп на завтра, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги Оккупанты РФ готовят новый штурм: в Генштабе назвали два опасных направленияОккупанты РФ готовят новый штурм: в Генштабе назвали два опасных направления Путин не верил, что Запад даст Украине оружие: Фейгин заявил о новом сюрпризе России от Киева и СШАПутин не верил, что Запад даст Украине оружие: Фейгин заявил о новом сюрпризе России от Киева и США
Поддержите Главред

Последние новости

23:03

"Учитесь у них": Лукашенко восхитился тактикой ВСУ против войск Путина

22:39

"Первая за 77 дней фотография": Брежнева показала, как праздновали день рождения Меладзе в Италии

22:37

Вятрович объяснил, почему Путина наверняка ожидает ужасный конецВидео

22:37

Не преувеличивайте: Верещук высказалась об эвакуации из АзовсталиВидео

22:35

Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасностьВидео

Реклама
22:02

Западные эксперты пояснили, почему наступление оккупантов на Донбассе выдыхается

21:54

Рождение ребенка: в "Дие" снова доступны услуги еМалятко

21:45

Оккупанты к чему-то готовятся: из Севастополя вышли все подлодки Черноморского флотаВидео

21:25

"Никто из спортсменов не виноват": легендарный футболист предал Украину и оскандалился заявлениемВидео

21:23

В Пентагоне говорят, как артиллерия ВСУ срывает продвижение оккупантов на ДонбассеВидео

21:16

Позиция Украины неизменна: Кулеба обсудил с Боррелем эмбарго на российскую нефтьВидео

20:57

Сенсация на Евровидении 2022: за день до финала ставки букмекеров на победу Украины зашкаливаютВидео

20:36

Стрелял в голову: установлена личность рашиста, который хвастался жене убийствами

20:32

Евровидение 2022: где смотреть онлайн финал и выступление УкраиныВидео

20:19

Переворот в РФ и свержение Путина — инсайд украинской разведкиВидео

20:10

Monobank возобновляет работу двух сервисов: подробности

19:44

Путин тяжело болен: в Британии раскрыли страшный диагноз хозяина КремляВидео

19:36

Не могут успокоиться: хакеры из России пригрозили сорвать победу Украины на ЕвровиденииВидео

19:36

Россия потеряла шанс захватить Украинумнение

19:35

Россияне пробили новое дно: допрашивают детей в Мариуполе

Реклама
19:23

Кулеба пояснил ситуацию, при которой Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго против РФ

19:23

Глава Пентагона впервые с начала войны поговорил с ШойгуВидео

19:08

Лунное затмение 16 мая 2022 года: чего нельзя делать, чтобы уберечься от беды

19:07

Анормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в УкраинеВидео

18:59

ВСУ заходят в тыл рашистам: штурм оккупантов захлебнулся на трех направленияхВидео

18:56

Иван Яковина. Наша арта - лучшая в мире: как цифровые технологии помогают мочить оккупантовВидеоблоги

18:55

Русские оккупанты подло убили украинца пулей в спину, когда тот попросился в туалет

18:53

Тимошенко рассказал, как удалось возобновить водоснабжение в Николаеве

18:51

В разведке Украины рассказали, когда ждать переломного момента в войне с РФВидео

18:39

Устроят ад рашистам в небе: ФРГ планирует вооружить Украину мощными системами ПВОВидео

18:17

Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы

18:10

Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: там "поддерживают терроризм"

18:06

Россия ищет способ осуществить блицкриг-2: зачем Лукашенко гонит войска к украинской границемнение

18:04

Британия ударила санкциями по Кабаевой и по бывшей жене Путина: кто еще в списке

17:59

Помощь на €30 млрд: в G7 планируют бюджетную поддержку УкраиныВидео

17:53

Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступокВидео

17:53

"Мы сейчас только теряем": Горбунов рассказал о заработках во время войны

17:33

"Что с тобой не так?": глава ФБУ зашкварился братанием с россияниномВидео

17:20

"Высокоточные и очень эффективные": Залужный показал яркие фото работы бойцов ВСУ с гаубицами M777Фото

17:19

Статус кандидата в ЕС и контрибуции от России: Дуда сделал заявление в поддержку УкраиныВидео

Реклама
17:06

В РФ пылает завод приближенного к Путину миллиардера ПумпянскогоВидео

17:05

"Насиловали по очереди": украинка рассказала о нечеловеческих зверствах оккупантовВидео

16:56

Оккупантов выбивают из-под Харькова: в США рассказали о контрнаступлении ВСУВидео

16:31

"Нацистов в Украине нет": Шольц поставил на место ПутинаВидео

16:28

Санкции против РФ точно содержат эмбарго на нефть - журналист "Радио Свобода"

16:27

"Второго фронта и войны в Грузии не будет": в Тбилиси отвергли бои за Абхазию и Южную ОсетиюВидео

16:18

Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

15:55

РФ потеряет шанс на победу: Резников назвал сроки коренного перелома в войнеВидео

15:49

В Кремле полно фанатов Гитлера, символ "Z" - не случайность - российский социолог

15:47

Русский флаг - флаг захватчиков: Зеленский объяснил, почему украинцы возмутились идее Папы Римского о "примирении" с РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять