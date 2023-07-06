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Выбили врага при кратном меньшинстве: фоторепортаж из Нескучного

Тарас Сидоржевский
6 июля 2023, 23:05 обновлено 6 июля, 23:15
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Фотокор Главреда побывал в освобожденном селе вместе с бойцами - они показали школу, где окопались россияне.
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Бойцы батальйона "Арей" УДА в Нескучном Донецкой области / Фото: Главред

Жесткие бои в Нескучном Донецкой области не утихали несколько дней. ВСУ штурмовали село группой из 70 пехотинцев из батальона "Арей" УДА. В то же время, россиян в селе оказалось более 150. Несмотря на количественное преимущество, наши бойцы выбили врага из села. У россиян - минус 12 убитыми и ранеными, еще часть оккупантов утонула при попытке перейти реку. С украинской стороны, к сожалению, шесть погибших героев.

Наш фотокорреспондент вместе с бойцами посетил местную школу (то, что от нее осталось), в которой оккупанты создали крепкий опорник. Они прорыли траншеи между классами, пробили в стенах бойницы, подготовили запасы продовольствия и снарядов. Но это им не помогло.

видео дня

  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред
  • Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда
    Нескучное Донецкой области: фоторепортаж Главреда Главред

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Выбили врага при кратном меньшинстве: фоторепортаж из Нескучного

Выбили врага при кратном меньшинстве: фоторепортаж из Нескучного

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