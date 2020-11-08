"Выбросили барахло": бюллетени для опроса Зеленского нашли на помойке

Результаты опроса Зеленского оказались никому не нужны / Фейсбук А.Смолия

Значительное число бюллетеней опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, нашли на свалке.

Об этом рассказал в Facebook сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины Андрей Смолий и опубликовал соответствующие фото.

На снимках видно, что тюки с бюллетенями лежат прямо на земле в обшарпанном ангаре.

"Зеленскому "важно" ваше мнение. Очень "важные" 5 вопросов. Настолько важные, что это барахло просто выбросили на помойку", - прокомментировал Смолий.

Отметим, что на опубликованных фото видно, что на бюллетенях стоят печати и есть подписи.

Читайте такжеВ ОБСЕ прошлись по опросу Владимира Зеленского

/ Фейсбук А.Смолия

а