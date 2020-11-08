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"Выбросили барахло": бюллетени для опроса Зеленского нашли на помойке

8 ноября 2020, 16:46

Тюки с бюллетенями лежат прямо на земле в обшарпанном ангаре.

опрос, зеленский
Результаты опроса Зеленского оказались никому не нужны / Фейсбук А.Смолия

Значительное число бюллетеней опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, нашли на свалке.

Об этом рассказал в Facebook сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины Андрей Смолий и опубликовал соответствующие фото.

На снимках видно, что тюки с бюллетенями лежат прямо на земле в обшарпанном ангаре.

"Зеленскому "важно" ваше мнение. Очень "важные" 5 вопросов. Настолько важные, что это барахло просто выбросили на помойку", - прокомментировал Смолий.

Отметим, что на опубликованных фото видно, что на бюллетенях стоят печати и есть подписи.

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/ Фейсбук А.Смолия

а

Пять вопросов Зеленского

  1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  3. Поддерживаете ли вы сокращение числа народных депутатов до 300?
  4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?
  5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
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