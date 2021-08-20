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Выяснена причина сильнейшей тяги к алкоголю

20 августа 2021, 04:11

В мозге человека есть клетки, отвечающие за тягу к спиртному.

Алкоголь
Тяга к алкоголю кроется в определенных клетках мозга / vokrugsveta.ua

Алкоголизм - тяжелое и серьезное заболевание, которое очень трудно преодолеть. Однако биологи сделали шаг вперед и определили ранее неизвестный нейронный механизм, который способен помочь в борьбе с этим недугом.

Исследователи из Университета Линчепинга обнаружили в головном мозге человека группу нервных клеток, которая, так сказать, подбивает его к употреблению такого напитка. Эти клетки отвечают за принятие человеком решения об употреблении алкоголя, несмотря на то, что организм понимает последствия такого решения, пишет News Medical.

Не секрет, что большинство людей, употребляющих алкоголь, могут себя контролировать. А вот некоторым очень трудно остановиться.

Шведские специалисты провели нейробиологические исследования на крысах и выявили животных, которые склонны к компульсивному потреблению алкоголя. После этого ученые проанализировали особенности их нейронных сигналов.

"В начале эксперимента крысам показали, что они могут получить небольшое количество алкоголя, нажав на рычаг. Однако через некоторое время условия изменились: после нажатия вместе со спиртом грызуны получали удар током. Большинство крыс бросило нажимать на рычаг, но примерно треть животных продолжала делать это, несмотря на дискомфорт. Чтобы идентифицировать группу нервных клеток, участвующих в принятии решения о компульсивном употреблении алкоголя, был использован специальный молекулярный маркер", - говорится в исследовании.

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Таким образом эксперты обнаружили, что в миндалевидном теле мозга крыс есть сеть нервных клеток, которые активизируются непосредственно перед нажатием на рычаг.

В то же время, когда исследователи отключали данные клетки, способность воздерживаться от употребления алкоголя у крыс восстанавливалась.

Это значит, что миндалевидное тело является именно тем центром мозга, который контролирует реакции страха и участвует в механизмах обучения, связанными со страхом наказания. Теперь ученые доказали, что эта же область мозга отвечает за поведение, связанное с алкогольной зависимостью.

Напомним, ранее британские ученые оценили риск развития инфаркта, инсульта, стенокардии и смерти от остановки сердца у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зависимости от дозы ежедневно потребляемого ими алкоголя. У тех, кто выпивает полбокала вина в день, риски даже ниже, чем у непьющих, а у потребляющих бокал вина или бутылку пива в день — примерно такие же.

viber
ученые
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