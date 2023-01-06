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Выжившие морпехи РФ сбежали с поля боя: ВСУ выбили оккупантов из-под Гуляйполя

6 января 2023, 13:16
44 отдельная артиллерийская бригада ВСУ накрыла оккупантов РФ в районе города Гуляйполе.
Выжившие морпехи РФ сбежали с поля боя: ВСУ выбили оккупантов из-под Гуляйполя
Удар по позициям РФ на Запорожье / Скриншот

В Запорожской области, в районе Гуляйполя, бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетьмана Даниила Апостола разгромили позиции хваленых российских морских пехотинцев, которые спасались бегством.

Видеозапись атаки артиллеристов опубликовал нардеп IX созыва Юрий Мысягин. При этом на записи видно, что выжившие оккупанты начали бежать уже после первого выстрела.

При этом попадания украинских артиллеристов застали российских морпехов уже на значительном расстоянии от их позиций.

"44 отдельная артиллерийская бригада ВСУ в районе города Гуляйполе, заставила модных российских морпехов бежать со своих позиций. Кто задержался - тот в черном пакете домой", — пишет в комментарии к видео автор публикации.

Выжившие морпехи РФ сбежали с поля боя: ВСУ выбили оккупантов из-под Гуляйполя
/ Скриншот

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Ранее сообщалось, что в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области уничтожено место дислокации оккупантов РФ.

По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар. В Сети опубликовали видео последствий "бавовны".

По данным очевидцев, оккупанты РФ расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.

Напомним, в захваченных РФ Пологах Запорожской области уничтожено место расположения российских оккупантов и вражеский склад с БК.

Об удачных действиях украинских защитников идет речь в сообщении РИА Мелитополь в Telegram.

"Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах Запорожской области", — подчеркивается в сообщении.

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