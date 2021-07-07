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"Я ошибся": руководитель Укрпочты забрал свои слова назад о заработке в $1000 у почтальонов

7 июля 2021, 19:27

Ранее Смелянский заявил, что украинские почтальоны зарабатывают "до тысячи долларов в месяц" и даже имеют чаевые.

укрпочта
Руководитель Укрпочты признал, что почтальоны не получают зарплату в $1000 / фото: zn.ua

Генеральный директор государственной Укрпошты Игорь Смелянский признал, что украинские почтальоны не получают зарплату в тысячу долларов, о чем он заявлял ранее.

"С зарплатой (с учетом премий) в $1000 я ошибся. Зарплата почтальонов действительно выросла при мне более чем в 2 раза (со $110 до $250+ без премий), но еще явно не достигла $1000", – написал Смелянский на своей странице в Facebook, отметив, что признает собственную ошибку.

По словам руководителя Укрпошты, некоторые почтальоны продают товаров и услуг в месяц на $1000 (27 000 грн), а не получают эту сумму в качестве зарплаты. С учетом премий эти почтальоны получают 10−11 тысяч гривен в месяц. В то же время он добавил, что в Укрпоште есть другие рабочие специальности, которые действительно получают до 1000 долларов и выше, – водители, курьеры, сортировщики, "но про них в цитате речи не было".

Также Смелянский подчеркнул, что для того, чтобы прийти к зарплате в $1000 у почтальонов, нужно следующее:

  • внедрить передвижные отделения, где "где каждый работает на полную ставку и нормальные зарплаты";
  • провести полную цифровизацию и значительно увеличить продуктивность;
  • село станет самодостаточным и больше не будет требовать дотаций со стороны городских отделений – только при таких условиях, по словам Смелянского, зарплаты работников городских отделений будут одними из лучших на рынке труда.

Ежемесячная зарплата самого Смоленского по условиям продленного контракта составляет 836 тыс. грн в месяц.

Ранее Главред писал о том, что с 1 сентября 2021 года Укрпочта перестанет доставлять пенсии украинским пенсионерам ‒ всем, кроме очень пожилых, опекунов недееспособных и маломобильных лиц, а также людей с инвалидностью I группы.

Укрпочта Игорь Смелянский новости Украины
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