"Я присягал на верность Украине": российский пленный на коленях просит прощение за предательство

Во время пресс-конференции пленные российские военные рассказали, что президенту РФ Владимиру Путину не удастся победить Украину в полномасштабной войне и на ситуацию не повлияет количество военнослужащих, которых он отправляет на фронт.

Связист 126-й отдельной бригады береговой обороны РФ Игорь Руденко назвал себя этническим украинцем, поскольку родился в Днепропетровской области. Образование военный получал в Полтавском высшем военном командном училище связи, после чего служил в Крыму.

На пресс-конференции пленный заявил, что совершил большую ошибку, когда в 2014 году после аннексии перешел на сторону оккупантов.

"С 2000 года проводилась пропаганда о том, что в России жить лучше в два-три раза. Проводилось зомбирование нашего населения, в том числе военнослужащих... На коленях прошу прощения у народа Украины за то, что предал свой народ", - продолжил Руденко и отметил, что будет рассказывать миру о военных преступлениях России.

Более того, пленный связист призвал российских военнослужащих сдаваться в плен и не повторять его ошибок.

Руденко предупредил, что в ходе полномасштабной войны погибло около 15 тысяч россиян. По его словам, его 126-я бригада начала готовиться к вторжению в январе 2022 года.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил свои условия, которые планирует выдвинуть на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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