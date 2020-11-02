Ядерный институт России оказался владельцем недр в Украине

Россияне имеют право строить и испытывать подземные сооружения.
Институт ядерных исследований Российской академии владеет специальным разрешением на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли, которое выдано еще в 2007 году.
Как сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письма Государственной службы геологии и недр в СНБО, в 2007 году Министерство охраны окружающей природной среды Украины предоставило Институту ядерных исследований Российской академии наук специальное разрешение на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли сроком на 20 лет.
В документе отмечается, что представители РФ имеют право производить строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в частности для подземного хранения нефти, газа и других веществ, и материалов, захоронения вредных веществ и отходов производства, а также сброс сточных вод.
Читайте такжеВ Украине начали добывать золото"То, что институт Российской академии наук был обнаружен среди владельцев спецразрешений на недра только в 2020 году, свидетельствует о том, что система государственного мониторинга потенциального и реального влияния российских структур на экономику в Украине неэффективна", — отметили в StateWatch.
Отметим, Государственная служба геологии и недр обратилась к СНБО с просьбой обеспечить внесение указанного института в санкционный список. Однако по состоянию на начало ноября 2020 года санкции в отношении российского института не учреждены.
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