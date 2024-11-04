Какое вознаграждение РФ готовит солдатам КНДР за участие в войне: в СМИ раскрыли детали

Известно, что в России также находятся около 4 тысяч северокорейских рабочих.

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Что РФ пообещала армии КНДР / коллаж: Главред, фото: Главред, www.kcna.kp

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На стороне России будут воевать более 10 тысяч солдат КНДР

Какую заработную плату пообещали армии КНДР в РФ

Южнокорейская разведка сообщила, что северокорейские солдаты, которые будут воевать против Украины на стороны РФ, вероятно, будут получать около 2 тысяч долларов в месяц.

Издание The Korea Herald со ссылкой на данные Национальной разведки Южной Кореи пишет, что в Украину для участия в боевых действиях отправят не менее 10 тысяч северокорейских солдат.

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Также в России, как пишет The Korea Herald, находятся около 4 тысяч северокорейских рабочих. Их зарплата составляет около 800 долларов в месяц.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

При этом Россия может значительно увеличить поставки риса в Северную Корею, поскольку КНДР имеет проблемы с урожаем. По данным журналистов, Москва может передать Пхеньяну до 600-700 тысяч тонн риса за год, хотя ранее северокорейцам отправляли 50-100 тысяч тонн.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что российский диктатор Путин не ограничится войсками с КНДР. Эксперт Александр Морозов считает, что диктатор может попытаться наладить подобное сотрудничество с Ираном. При этом в Кремле будут говорить, что да, никаких ограничений нет.

США готовит для ВСУ важную технику для операции украинских военных в Курской области против армии КНДР. Стало известно, что украинские военные получат важную поддержку для противодействия российскому наступлению - последний пакет помощи от США включает не менее 212 бронемашин Stryker.

Первые войска КНДР уже попали под обстрел в Курской области. Андрей Коваленко сообщил, что по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают операцию в Курской области РФ. Известно, что Силы обороны Украины отбили тринадцать вражеских атак.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал важное заявление о войсках КНДР и ВСУ. Он также доложил о Курской операции и уничтожении российских сил в определенных районах вблизи украинской государственной границы и заявил об уничтожении войск КНДР.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Большая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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