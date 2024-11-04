Какое вознаграждение РФ готовит солдатам КНДР за участие в войне: в СМИ раскрыли детали

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Южнокорейская разведка сообщила, что северокорейские солдаты, которые будут воевать против Украины на стороны РФ, вероятно, будут получать около 2 тысяч долларов в месяц.
Издание The Korea Herald со ссылкой на данные Национальной разведки Южной Кореи пишет, что в Украину для участия в боевых действиях отправят не менее 10 тысяч северокорейских солдат.
Также в России, как пишет The Korea Herald, находятся около 4 тысяч северокорейских рабочих. Их зарплата составляет около 800 долларов в месяц.
При этом Россия может значительно увеличить поставки риса в Северную Корею, поскольку КНДР имеет проблемы с урожаем. По данным журналистов, Москва может передать Пхеньяну до 600-700 тысяч тонн риса за год, хотя ранее северокорейцам отправляли 50-100 тысяч тонн.
Войска КНДР в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что российский диктатор Путин не ограничится войсками с КНДР. Эксперт Александр Морозов считает, что диктатор может попытаться наладить подобное сотрудничество с Ираном. При этом в Кремле будут говорить, что да, никаких ограничений нет.
США готовит для ВСУ важную технику для операции украинских военных в Курской области против армии КНДР. Стало известно, что украинские военные получат важную поддержку для противодействия российскому наступлению - последний пакет помощи от США включает не менее 212 бронемашин Stryker.
Первые войска КНДР уже попали под обстрел в Курской области. Андрей Коваленко сообщил, что по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают операцию в Курской области РФ. Известно, что Силы обороны Украины отбили тринадцать вражеских атак.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал важное заявление о войсках КНДР и ВСУ. Он также доложил о Курской операции и уничтожении российских сил в определенных районах вблизи украинской государственной границы и заявил об уничтожении войск КНДР.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Большая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
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