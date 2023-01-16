'Явиться в центр комплектации': в Киеве появились объявления для военнообязанных

Копия документа о мобилизации расклеена прямо в жилых домах в столице.

В Киеве появились объявления для военнообязанных / УНИАН

В Киеве появились объявления с приказом военнообязанным прибыть в районный военкомат по месту жительства.

О появлении таких объявлений в Голосеевском районе Киева сообщается в местных пабликах.

При этом подчеркивается, что копия документа о мобилизации расклеена прямо в жилых домах.

Отметим, что в приказе также идет речь о том, что военнообязанные не имеют право менять место жительства без разрешения военкомата (территориального центра комплектации).

В то же время документ содержит приказ для военнообязанных прибыть в районный военкомат до 31 января.

/ Telegram

Добавим, что официальных комментариев по поводу этого приказа пока не было.

/ Telegram

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

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