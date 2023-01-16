glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Явиться в центр комплектации": в Киеве появились объявления для военнообязанных

16 января 2023, 15:58
Копия документа о мобилизации расклеена прямо в жилых домах в столице.
Мобилизация
В Киеве появились объявления для военнообязанных / УНИАН

В Киеве появились объявления с приказом военнообязанным прибыть в районный военкомат по месту жительства.

О появлении таких объявлений в Голосеевском районе Киева сообщается в местных пабликах.

При этом подчеркивается, что копия документа о мобилизации расклеена прямо в жилых домах.

Отметим, что в приказе также идет речь о том, что военнообязанные не имеют право менять место жительства без разрешения военкомата (территориального центра комплектации).

В то же время документ содержит приказ для военнообязанных прибыть в районный военкомат до 31 января.

'Явиться в центр комплектации': в Киеве появились объявления для военнообязанных
/ Telegram

Добавим, что официальных комментариев по поводу этого приказа пока не было.

'Явиться в центр комплектации': в Киеве появились объявления для военнообязанных
/ Telegram

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

Смотрите сюжет ТСН - Во время выезда за пределы области военнообязанным требуется разрешение

Читайте еще:

мобилизация новости Киева война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:09

"Начали большую войну": астролог назвала 5 городов Украины, где ждать грандиозного боя и наступления

16:01

Победа Украины в 2023-м и заход ВСУ в Россию: Подоляк сделал прогноз об исходе войныВидео

15:58

"Явиться в центр комплектации": в Киеве появились объявления для военнообязанныхВидео

15:46

Умерла легендарная актриса Джина Лоллобриджида

15:32

Борьба с ракетными ударами РФ и ситуация фронте: Зеленский провел заседание СтавкиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:25

"У Украины противоположная задача: в ГУР назвали главную цель Путина в войне на 2023 годВидео

15:07

Бои в Соледаре и на подступах: ВСУ устроили оккупантам под Бахмутом "второй Афганистан"Видео

15:03

Ассоциация риелторов рассказала, когда подешевеет жилье

15:00

Окна мгновенно заблестят и засверкают: как без лишних усилий отмыть следы скотча со стекла

Реклама
14:49

"Обалдеть!": клоун Гальцев раскритиковал бывшего друга Максима Галкина за антивоенную позициюВидео

14:44

Улетная закуска в лаваше, которая разлетится за 5 минут с вашего стола: быстрый и безумный рецептВидео

14:26

Подоляк указал единственный вариант окончания войны РФ против УкраиныВидео

13:56

Медведчук "всплыл": внезапно разродился статьей про родину, которую предалВидео

13:50

Родители девушки, чудом выжившей после ракетного удара по Днепру, погиблиВидео

13:47

Погибли все вместе: в Днепре из-под завалов достали тела матери и двух маленьких дочерейФотоВидео

13:46

"В Дубаях шепчет": Джанабаева резко поставила на место хейтеров Меладзе после дубайского скандала

13:43

В Кремле истерят из-за поставок западных танков ВСУ и грозят "затягиванием" войныВидео

13:13

"Путина уже не слушают в РФ": диктатор контролирует Россию на 20% – израильский политтехнологВидео

13:09

От заправщиков до пилотов-палачей: названы имена причастных к удару по ДнепруВидео

13:06

В Польше уверены, что Германия вскоре одобрит отправку Leopard в УкраинуВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 17 января 2023: Близнецам – странности, Скорпионам – учеба

12:56

Дива против Дивы: Тина Кароль со слезами отреагировала на публичные оскорбления Кристины Соловий

12:51

Муж зажимал артерию и давал сигналы спасателям: в Днепре чудом выжила известная бизнес-тренерВидео

12:50

Зачем 17 января нужно каждому съесть ложку меда: приметы и что запрещено делатьВидео

12:40

У Путина цинично прокомментировали ракетный удар РФ по жилому дому в ДнепреВидео

12:13

Как часто нужно менять постельное белье, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем

12:05

Первый пошел: Зеленский наложил санкции на компанию-партнера российского 1xBet

11:55

В Украине энергетические объекты защитят от ударов РФ: эксперт раскрыл деталиВидео

11:30

Самые успешные знаки Зодиака: 3 представителя зодиакального круга, которые схватят удачу за хвост

11:25

"Косорукие промазали": Филатов рассказал, куда летела российская ракеты, разрушившая дом в ДнепреВидео

11:24

Атака на аэродром Бельбек: в Севастополе паника из-за мощных взрывовВидео

11:00

Крещение 2023: приметы, традиции и правила купания в проруби

10:54

Без химчистки и дорогих средств: как убрать белые разводы на обуви

10:48

Есть один верный признак: Гиркин рассказал, как отличить настоящего Путина от двойника

10:43

Оккупанты РФ били по Киеву новыми ракетами С-400 — расследованиеФотоВидео

10:10

Путин "на подхвате": использование двойника Путина вышло на новый уровень - СМИВидео

09:35

"Будьте людьми, не становитесь скотинами!": в России пожалели об изгнании ПугачевойВидео

09:29

"Отличный фейерверк. Приятно": в РФ радуются гибели десятков гражданских в уничтоженном доме в ДнепреВидео

09:11

Юный оккупант был уверен в "победе РФ": ВСУ ликвидировали героя российской пропагандыВидео

08:47

"Он хочет, чтобы украинцы страдали": военный из Израиля объяснил ключевую ошибку ПутинаВидео

Реклама
08:45

"Фортуна, лотерея - вроде как в кино": рецензия на фильм "Операция "Фортуна": искусство победы"Видео

08:45

Под завалами дома в Днепре может быть освобожденная из плена героиня "Азовстали"Видео

08:36

Любовный гороскоп на неделю 16-22 января: Близнецам – нехватка свободы, Деве – океан энергии любвиВидео

08:30

Гороскоп таро на неделю 16-22 января 2023: Овнам – изменения, Львам – безграничные возможности

08:14

Назначение Лапина - тревожный сигнал: как кадровые изменения в армии рф повлияют на фронтмнение

08:12

Ракетный удар по Днепру: число жертв возросло до 35 человек, среди них - двое детейВидео

08:02

"Партнеры, но не союзники": Климкин рассказал, станет ли Китай на сторону РФВидео

08:00

Гороскоп на сегодня 16 января: Скорпионам – фатальные ошибки, Стрельцам – муки выбораВидео

07:50

Это тщательно скрывали: зачем советские проводницы подсыпали соду в чай

07:43

Скоро Путин объявит новую волну мобилизации, а к апрелю будет атака на Украину - The Times

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять