Витренко исключен из наблюдательного совета Укрнафты

Витренко исключили из набсовета Укрнафты / УНИАН

Юрий Витренко решением Нафтогаза отозван с позиции представителя акционера в наблюдательном совете ПАО Укрнафта.

Как сообщили в пресс-службе Нафтогаза, должность занял директор по управлению нефтяным дивизионом компании Николай Гавриленко.

"Юрий Витренко приложил усилия в налаживании диалога между акционерами для оздоровления Укрнафты. Мы уверены, что опыт и квалификация Николая Гавриленко помогут качественно урегулировать те проблемные вопросы, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", - сказал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Уточняется, что в будущем за взаимодействие Нафтогаза с Укрнафтой будет отвечать финансовый директор Нафтогаза Петер ван Дрил.

Как известно, согласно достигнутым в апреле 2019 года договоренностям, Нафтогаз приобрел у Укрнафты 2,06 млрд куб. м газа, добытого в 2006 году. Средства будут направлены на погашение налогового долга и штрафных санкций.

Напомним, Отто Ватерландер стал исполнительным директором группы Нафтогаз. При этом он сохранит за собой должность исполнительного директора по трансформации группы.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз не покупает дешевый газ для украинцев, потому что на нем нельзя заработать. Украина может закупать дешевый газ из Европы по 50-60 долларов, однако реализация такой политики лишит заработка Нафтогаз и газовых трейдеров, отметил эксперт.