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Нардеп из Слуги народа рассказал о своей драке под Житомиром

7 июня 2020, 21:16

Сам нардеп Юрий Заславский, который пострадал в драке на Житомирщине, в деталях рассказал об инциденте.

Заславский
Юрий Заславский / Аптечная профессиональная ассоциация Украины / Facebook)

Драка на АЗС под Житомиром, в котором пострадал нардеп от партии Слуга народа (политсила президента Зеленского) Юрий Заславский, произошла между ним и депутатом сельсовета.

Как рассказал сам Заславский, конфликт произошел после того, как он случайно задел бутылкой с водой человека, который стоял перед ним в очереди к кассе заправки, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Началась словесная перепалка, после которой депутат сельсовета позвал нардепа на улицу "поговорить". Но Заславский, который был на АЗС вместе с супругой, направился к своему авто Мужчина догнал нардепа и стал наносить удары. После нескольких ударов по лицу Заславский потерял сознание.

Медики впоследствии диагностировали у него сотрясение мозга, перелом переносицы и несколько синяков на лице. Сразу после драки Заславский вызвал полицию. По данному факту открыто уголовное производство. Нападавшим мужчиной оказался депутат местного сельсовета.

Напомним, ранее сообщалось, в Житомирской области в селе Заричаны на заправке ОККО избили нардепа от Слуги народа Юрия Заславского. По информации журналистов, инцидент произошел накануне вечером в пятницу, 5 июня. В драке участвовали два человека. Один из участников драки якобы потерял сознание и упал на землю. На вызов на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела полиции.

новости Украины нардеп драка Юрий Заславский
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