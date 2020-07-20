В трусах и с бокалом пива: "слугу народа" засекли на курорте под Одессой

"Слугу народа" заметили под Одессой - фото из соцсетей

У нардепов стартовали летние каникулы и после "тяжких" будней народные избранники отправились в заслуженный отпуск.

Об этом пишет издание Вести.

Учитывая карантин из-за пандемии коронавируса, некоторые нардепы решили не ехать за границу, а отдохнуть на черноморском побережье нашей страны.

В частности, как сообщает Klymenko Time, в курортном поселке Грибовка под Одессой замечен депутат от фракции Слуга народа Юрий Корявченков (экс-шоумен студии Квартал 95 Юзик).

Отмечается, что нардеп стоял на пляже с бокалом пива и в трусах, общаясь с загорелым отдыхающим.

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Журналисты напоминают, что за год пребывания в Верховной Раде Корявченков попал в несколько скандалов. Сначала его сняли за раздачей билетов на шоу Вечерний Квартал прямо в зале для голосований. А в ноябре 2019-го года в сети появилась аудиозапись разговора, где человек с голосом похожим на Корявченкова обещал местной полиции "крышу" за откат.

Как писал Главред, в Украине секс-индустрию необходимо детенезировать, а государство должно взять под контроль эту сферу, заявила народный депутат от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук рассказала, что в политсиле Галину Третьякову считают профессионалом и не намерены ни лишать ее поста главы комитета, ни требовать от нее сложения мандата.