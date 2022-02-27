За первые сутки войны против Украины РФ потеряла больше военных, чем за 8 лет войны в Сирии – СМИ

ВСУ / УНИАН

От начала вторжения в Украину Россия потеряла больше военных, чем за 8 лет войны в Сирии.

Такие данные озвучило британское издание The Economist.

"Противотанковые средства Украины оказали серьезное сопротивление наступлению России на севере и востоке. Кому-то это может показаться удивительным. На бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапур, но за первые сутки войны против Украины Россия потеряла больше военных, чем за 8 лет войны в Сирии", - говорится в материале.

Тем временем в ряды Территориальной обороны в Украине записались почти 40 тысяч человек.

Читайте такжеВСУ яростно держат оборону страны: последние данные"Резервисты Сил Территориальная оборона ВС Украины! Честь! Вас уже 37 тысяч!Спасибо за надежное плечо!", - сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, войска РФ в Черниговской области на подъезде к городу сливали горючее для того, чтобы не идти на фатальное столкновение с украинскими войсками. Боевой дух противника снижается.

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