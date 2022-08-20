За преступления должны отвечать дети и внуки россиян: Ермак об обстреле Вознесенска

Оккупанты РФ обстреляли жилые дома Вознесенска / t.me/mykolaivskaODA

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя российский обстрел Вознесенска (Николаевская область), подчеркнул, что задача Украины – сделать так, чтобы за эти преступления отвечали не только нынешние поколения россиян, но их дети и внуки.

"Вознесенск. Страна-террорист под названием россия ударила по жилому дому. Сейчас известно о раненых, среди которых есть дети. Трусы и преступники, которые не способны воевать с армией, а умеют делать это только с мирным населением. Те, кто отдает приказы и выполняет их, будут нам известны. И все будут отвечать за эти преступления", - написал он в в Telegram-канале.

Ермак подчеркнул, что "наша задача – сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но их дети и внуки. Россия будет платить за все".

Что известно об обстреле Вознесенска

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского обстрела многоэтажки и частных домов в Вознесенске возросло до 9 человек, среди них 4 детей, они в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что обломок российской ракеты вырвал глаз ребенку в Вознесенске, девочку перевозят в Николаев.

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