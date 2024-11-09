За секунды сгорает все помещение: как уберечь себя от Шахедов с термобарическими зарядами

Авиационный эксперт отмечает, что термобарический заряд после взрыва распыляет зажигательную смесь, что и вызывает масштабный пожар.

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РФ применяет Шахеды с термобарическими зарядами / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, ГСЧС

Российские оккупанты начали применять для ударов по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" с термобарическими зарядами. Такие дроны очень опасны и недостаточно будет встать за две стены, чтобы защититься от них. Об этом заявил авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

В этой боевой части используется аэрозольная смесь различных газов или жидкостей. При попадании первый детонатор разбивает капсулу с этой смесью, а второй и третий детонаторы поджигают ее.

Горящая смесь, которая распространяется по всем помещениям, сжигает весь кислород, возникает высокая температура. После этого начинают гореть все помещения, по которым распространилась смесь.

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"Надо делать так, чтобы все ваши помещения были как можно закрыты, двери между комнатами, ванной, сантехническими комнатами были закрыты, чтобы уменьшить возможность проникновения этой смеси", - сказал Криволап.

Смотрите видео о термобарических зарядах в Шахедах:

РФ применяет Шахеды с термобарическими зарядами / Фото: скриншот

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Что известно о Шахеды / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары "Шахедами" по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне применяют новую тактику ударов дронами "Шахед" по Киеву, направляя их на очень низкой высоте, рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов.

Россия активно работает над повышением устойчивости дронов-камикадзе "Шахед" к действию украинских систем радиоэлектронной борьбы, сообщил авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям КБ "Антонов" Константин Криволап. Он отметил, что это может объяснить частые случаи полетов российских дронов по кругу.

Также во время последних атак по Украине российские силы применили обновленные дроны-камикадзе "Шахед" с термобарической боевой частью. Эту информацию подтвердили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

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